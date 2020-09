Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

G.Antep galibiyetiyle yeni sezona mutlu başladıklarını söyleyen G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, “İlk maçlar hep zordur. 3 puanla başlamak önemliydi. Karşılaşma boyunca oyunun hâkimiydik. İkinci yarıda bir maçın bütününde olabilecek sayıda pozisyondan fazlasını ürettik. Fakat bulduklarımızı atmalıyız. 23 şut çektik. Yapılacak her şeyi yaptık” şeklinde konuştu.

Belhanda gider mi?

Takımdan gönderilmesi muhtemel isimlerden biri olan Belhanda için konuşan Hoca, “Çok iyi oynadı. Her oyuncu bizim için değerli. 5 Ekim’e kadar ne olur bilinmez ama her oyuncu bizim için değerli. Futbolun profesyonel yanı da var... Her şey olabilir. Maddi durumların bu kadar zorlandığı dönemde kulüpler kendi tasarruflarını kullanabilir” açıklaması yaptı.

Okay’ı kulübü vermedi

Terim, Okay Yokuşlu transferine kulübü Celta Vigo’nun izin vermediğini açıklarken, “Transferde şu ana kadar isteklerle, olanlar yan yana gelmeyebilir ama dünyanın sonu değildir. Mevcut oyuncularımız da iyidir, kadromuz da iyidir. Daha zamanımız var. Ağlayacak halim yok, karalar bağlayacak halim de yok, biz Galatasarayız. Genç bir takım olacağız” dedi.