Süper Lig'in açılış haftasında Trabzonspor, evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmayı 3-1 kazanan Beşiktaş, sezona 3 puanla başladı.
Trabzonspor, evinde Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu
13.09.2020 - 21:58 | Son Güncelleme: 13.09.2020 - 22:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in açılış haftasında Trabzonspor, evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmayı 3-1 kazanan Beşiktaş, sezona 3 puanla başladı.
Etiketler : trabzonspor,süper lig,beşiktaş,
731648 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/731648.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GÖZTEPE A.Ş.
1
1
0
0
4
3
02
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
1
1
0
0
3
3
03
GALATASARAY A.Ş.
1
1
0
0
2
3
04
ALANYASPOR
1
1
0
0
2
3
05
FENERBAHÇE A.Ş.
1
1
0
0
1
3
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
0
0
0
0
0
0
07
BEŞİKTAŞ A.Ş.
0
0
0
0
0
0
08
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
0
0
0
0
0
0
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
0
0
0
0
0
0
10
GENÇLERBİRLİĞİ
0
0
0
0
0
0
11
HES KABLO KAYSERİSPOR
0
0
0
0
0
0
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
0
0
0
0
0
0
13
KASIMPAŞA A.Ş.
0
0
0
0
0
0
14
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
0
0
0
0
0
0
15
MKE ANKARAGÜCÜ
0
0
0
0
0
0
16
TRABZONSPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
17
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
1
0
0
1
-1
0
18
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
1
0
0
1
-2
0
19
DEMİR GRUP SİVASSPOR
1
0
0
1
-2
0
20
YENİ MALATYASPOR
1
0
0
1
-3
0
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
1
0
0
1
-4
0
Süper Lig Fikstür
1.Hafta Maçları
11.09.2020 20:00
Rizespor 1 - 2 Fenerbahçe
12.09.2020 17:00
Sivasspor 0 - 2 Alanyaspor
12.09.2020 17:00
Karagümrük 3 - 0 Yeni Malatyaspor
12.09.2020 20:00
Galatasaray 3 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
12.09.2020 20:00
Göztepe 5 - 1 Denizlispor
13.09.2020 17:00
Ankaragücü - Erzurumspor
13.09.2020 17:00
Hes Kablo Kayserispor - Kasimpaşa
13.09.2020 20:00
Trabzonspor - Beşiktaş
13.09.2020 20:00
Fraport-tav Antalyaspor - Gençlerbirliği
14.09.2020 20:00
Atakaş Hatayspor - Başakşehir
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ALTINORDU
1
1
0
0
2
3
02
ÜMRANİYESPOR
1
1
0
0
1
3
03
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
1
1
0
0
1
3
04
ANKARASPOR
1
1
0
0
1
3
05
ADANA DEMİRSPOR
0
0
0
0
0
0
06
ADANASPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
07
AKHİSARSPOR
0
0
0
0
0
0
08
ALTAY
0
0
0
0
0
0
09
BALIKESİRSPOR
0
0
0
0
0
0
10
BURSASPOR
0
0
0
0
0
0
11
GİRESUNSPOR
0
0
0
0
0
0
12
İSTANBULSPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
13
TUZLASPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
14
YILPORT SAMSUNSPOR
0
0
0
0
0
0
15
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
1
0
0
1
-1
0
16
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
1
0
0
1
-1
0
17
ESKİŞEHİRSPOR
1
0
0
1
-1
0
18
MENEMEN SPOR
1
0
0
1
-2
0
PTT 1. Lig Fikstür
1.Hafta Maçları
11.09.2020 19:00
Menemen Spor 0 - 2 Altinordu
12.09.2020 16:30
ümraniyespor 2 - 1 Royal Hastanesi Bandirmaspor
12.09.2020 16:30
Beypiliç Boluspor 0 - 1 Ankara Keçiörengücü
12.09.2020 19:00
Ankaraspor 1 - 0 Eskişehirspor
13.09.2020 16:30
Bursaspor - Adana Demirspor
13.09.2020 19:00
Adanaspor - Istanbulspor
13.09.2020 19:00
Altay - Yilport Samsunspor
14.09.2020 19:00
Balikesirspor - Giresunspor
14.09.2020 19:00
Akhisarspor - Tuzlaspor A.ş.