Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transfer çalımlarına Nazım Sangare’yle devam eden Fenerbahçe’de camia heyecanla golcü hamlesini bekliyor. Mevlüt Erdinç’in ardından Vedat Muriç’in de ayrılmasıyla Frey’e kalan sarı-lacivertlilerin iki golcü takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılırken ön plana çıkan isimler Mbwana Samatta ile Ze Luis. 27 yaşındaki Tanzanyalı Samatta için Aston Villa ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, golcü oyuncuyla görüşmeyi sürdürüyor. Ze Luis’te ise tam tersi bir durum söz konusu.

Samatta daha yakın

Arap ekiplerinin transfer listesindeki oyuncuyu satma arzusundaki Porto, Fenerbahçe’nin kiralama teklifine sıcak bakmıyor. Ancak kariyerini düşünen 29 yaşındaki golcünün gönlü sarı-lacivertlilerden yana. Her iki oyuncu içinde ısrarlı bir çaba içinde olan Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi Samatta ya da Ze Luis’e imza attıracak. Transferde tamamen ekonomik şartlar belirleyici olacak. Fenerbahçe, ayrıca daha uygun şartlarda ikinci bir golcü daha transfer ederek bu mevkiyi garantiye alacak. > M. Emin Uluç