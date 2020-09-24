Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), seribaşı tenisçilerin ilk turdaki rakipleri belli oldu.

Başkent Paris'te pazar günü başlayacak turnuvanın ana tablo kura çekimi gerçekleştirildi.

Erkeklerde son 3 yıl da dahil 12 şampiyonluğu bulunan 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, ilk turda dünya 83'üncüsü Egor Gerasimov ile karşılaşacak.

Tek erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, klasmanın 80. basamağındaki Mikael Ymer, tek kadınların 1 numaralı seribaşı Simona Halep ise dünya 70 numarası Sara Sorribes Tormo ile mücadele edecek.

24. grand slam şampiyonluğunun peşindeki kadınların 6 numaralı seribaşı Serena Williams da ilk turda dünya 102'ncisi Kristie Ahn'ın karşısına çıkacak.

Turnuvaya özel davetle katılan erkeklerin eski dünya 1 numarası Andy Murray ile 2015 şampiyonu Stanislas Wawrinka, ilk turda karşı karşıya gelecek.