Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray’dan Marcao hamlesi geliyor. Yakaladığı yükselen formu ile Avrupa’nın devlerinin yakından takip ettiği Brezilyalı savunmacının sözleşmesi uzatılacak. Transfer döneminde Lyon ve Roma’nın yakından ilgilendiği Marcao için özellikle İtalyan ekibi ısrarcıydı.

850 bin avro alıyor

Roma teklifini 13 milyon avroya çıkarmış ancak sarı-kırmızılı yönetim savunmadaki önemli değerini kaybetmemek için olumsuz cevap vermişti. 2018-19 sezonunda 4 milyon avro bonservisle alınan Marcao, yıllık 850 bin avro kazanıyordu.

Maaş indirimi varken.

Sarı-kırmızılılarda yönetim ve teknik heyetin yaptığı toplantı sonrası sezon sonu mukavelesi bitecek 24 yaşındaki stoperin sözleşmesini uzatılması kararlaştırıldı. Maddi sıkıntılar yüzünden oyuncuların maaşında indirime giden Aslan, Brezilyalı stopere ise yeni bir teklifle gidecek.

Teklife sıcak bakıyor

Marcao’ya 2025 yılına kadar olan ve yıllık kazancının da bir milyon avroya çıkaracak yeni bir sözleşme önerecek. F.Bahçe galibiyeti sonrası koluna Galatasaray logosu ile tarihi dövme yaptıran Marcao da teklife sıcak bakıyor.

YENİ MUKAVELE

Muslera ile 2023’e

∂ Dokuz yıldır sarı-kırmızılı formayı giyen Fernando Muslera da imzayı atıyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki tecrübeli eldiven ile masaya oturulacak. Yıllık 3 milyon 575 bin avro garanti ücreti olan Uruguaylı eldiven indirime gidecek. Kaptan ile 2023’e kadar mukavele yapılması bekleniyor.