Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülke olarak UEFA sıralamasında geriliyoruz ama yurt dışındaki millî değerlerimiz ile gururlanıyoruz. Son dönemlerde İtalya’da Hakan Çalhanoğlu, manşetlere çıkarken UEFA Avrupa Ligi’nde önceki geceye damga vuran isim ise Yusuf Yazıcı oldu. Fransız ekibi Lille, Sparta Prag’ı deplasmanda 4-1 ile geçerken 3 golde Yusuf’un imzası vardı. Yazıcı’nın uzaktan attığı gol, 2014'te Kjaer'in Krasnodar'a attığı golden bu yana Avrupa'da ceza sahası dışından gol atan ilk Lille futbolcusu olmasını da sağladı.

Başarının formülü

Lille tarihine üç gol birden atan ilk Türk futbolcu olarak geçen Yusuf Yazıcı, Fransa'da en çok konuşulan isimlerden olmayı başarırken millî değerimiz önemli bir mesaj da verdi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan millî futbolcumuz “Ben hep çok çalışmanın gücüne inandım. İnsanın hayatında inişler, çıkışlar olabiliyor. Üzüntüler, sevinçler yaşanabiliyor. Ama bir tek şey değişmiyor; çok çalışmak, doğru zaman geldiğinde karşılığını veriyor. Çalışmaya ve inanmaya devam” ifadelerini kullandı.

Fransa’nın onurunu kurtardı

L’Equipe, “Yusuf Fransa’nın onurunu kurtardı” ifadelerini kullanırken hocası Christophe Galtier’in “Yusuf, ona güvenebileceğimi fazlasıyla gösterdi” sözlerini öne çıkardı.