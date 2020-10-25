Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma ve açma-germe hareketleriyle başladı. Ardından top kampa, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.
Sivasspor antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Sivasspor ile Rizespor yarın saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.
Sivasspor, Rizespor maçına hazır
25.10.2020 - 18:24 | Son Güncelleme: 25.10.2020 - 18:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in 6. hafta maçında yarın sahasında Rizespor'u konuk edecek DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma ve açma-germe hareketleriyle başladı. Ardından top kampa, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.
Etiketler : Sivasspor,Rizespor,maç,
741674 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/741674.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
6
5
1
0
13
16
02
FENERBAHÇE A.Ş.
5
3
2
0
3
11
03
GALATASARAY A.Ş.
6
3
1
2
3
10
04
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
6
2
2
2
2
8
05
KASIMPAŞA A.Ş.
6
2
2
2
1
8
06
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
6
2
2
2
-2
8
07
YENİ MALATYASPOR
6
2
2
2
-3
8
08
GÖZTEPE A.Ş.
6
1
4
1
3
7
09
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
5
2
1
2
1
7
10
DEMİR GRUP SİVASSPOR
4
2
1
1
1
7
11
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
6
2
1
3
0
7
12
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
6
1
4
1
-1
7
13
ATAKAŞ HATAYSPOR
4
2
1
1
-3
7
14
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
5
1
3
1
2
6
15
HES KABLO KAYSERİSPOR
5
2
0
3
-4
6
16
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
5
1
2
2
-1
5
17
TRABZONSPOR A.Ş.
5
1
2
2
-2
5
18
YUKATEL DENİZLİSPOR
5
1
2
2
-4
5
19
BEŞİKTAŞ A.Ş.
4
1
1
2
-2
4
20
GENÇLERBİRLİĞİ
5
1
1
3
-3
4
21
MKE ANKARAGÜCÜ
4
0
1
3
-4
1
Süper Lig Fikstür
6.Hafta Maçları
23.10.2020 20:00
Kasimpaşa 0 - 0 Göztepe
24.10.2020 13:30
Ankaragücü - Atakaş Hatayspor
24.10.2020 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 1 - 0 Konyaspor
24.10.2020 19:00
Erzurumspor 1 - 2 Galatasaray
24.10.2020 19:00
Başakşehir 5 - 1 Fraport-tav Antalyaspor
25.10.2020 13:30
Yeni Malatyaspor 2 - 1 Gençlerbirliği
25.10.2020 16:00
Alanyaspor 2 - 0 Karagümrük
25.10.2020 19:00
Fenerbahçe - Trabzonspor
26.10.2020 20:00
Sivasspor - Rizespor
26.10.2020 20:00
Denizlispor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TUZLASPOR A.Ş.
7
5
2
0
9
17
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
7
5
1
1
9
16
03
ADANA DEMİRSPOR
7
4
2
1
8
14
04
YILPORT SAMSUNSPOR
7
4
2
1
4
14
05
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
7
4
1
2
2
13
06
ALTINORDU
7
4
1
2
1
13
07
GİRESUNSPOR
6
3
2
1
1
11
08
ALTAY
6
3
1
2
6
10
09
BALIKESİRSPOR
7
3
1
3
-1
10
10
ADANASPOR A.Ş.
7
2
3
2
1
9
11
BURSASPOR
6
2
1
3
0
7
12
AKHİSARSPOR
6
1
3
2
0
6
13
MENEMEN SPOR
6
1
2
3
-5
5
14
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
7
1
2
4
-5
5
15
ÜMRANİYESPOR
7
1
2
4
-7
5
16
ANKARASPOR
7
1
1
5
-8
4
17
ESKİŞEHİRSPOR
7
0
3
4
-11
3
18
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
6
0
2
4
-4
2
PTT 1. Lig Fikstür
7.Hafta Maçları
24.10.2020 13:30
ümraniyespor 1 - 1 Altinordu
24.10.2020 19:00
Yilport Samsunspor 4 - 2 Ankara Keçiörengücü
25.10.2020 13:30
Ankaraspor 1 - 2 Balikesirspor
25.10.2020 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 0 - 3 Adana Demirspor
25.10.2020 16:00
Istanbulspor 3 - 0 Eskişehirspor
25.10.2020 16:00
Adanaspor 1 - 3 Tuzlaspor A.ş.
25.10.2020 19:00
Altay - Giresunspor
26.10.2020 19:00
Beypiliç Boluspor - Menemen Spor
26.10.2020 19:00
Akhisarspor - Bursaspor