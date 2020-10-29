Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezondan bu yana görevde olan ancak adı konulmayan iş belli oldu: Sportif direktör Emre Belözoğlu... Başkan Ali Koç, bir yıllık anlaşma yaptıkları Emre Belözoğlu ile ilgili olarak “Emre gerçek bir Mohikan.İnançlı, cefakâr, fedakâr, tutkulu, mücadeleci... Söz konusu çubuklu olduğunda limit tanımayan bir şekilde 'hoş geldin' diyorum” dedi ve devamında şunları söyledi: Emre en büyük eksikliği doğru bir futbol aklının olmaması diye anlattı. Şartları konuşmadık. ‘Ne takdir ederseniz o’ dedi. Transferde manevra alanımız yoktu ama Emre şapkadan tavşan çıkardı.

Samandıra Bulut’un

Rahmetli İslam Ağabey'in dediği gibi "Fenerbahçe mutluysa, Türkiye mutludur." İnşallah bunları yaşatırız. Kendini Fenerbahçe'ye ait hisseden herkes için söyleyebileceğim bizlere inanmaları, güvenmeleri. Transferi başarı olarak görmüyorum. Sahanın içinde skorların da desteklediği sonuçlar olursa her şey daha iyi olur. Planlarımızı şu anda şampiyonluk için yapıyoruz. İnşallah bu seneyi şampiyon tamamlarsak planları 5 sene 10 sene olarak yaparız. Futbolun içinde olmayacağım. Samandıra'da bizim liderimiz Erol Bulut. Onun başarısı bizim başarımız demek.

Erol Bulut: Hedef 29. şampiyonluk

F.Bahçe’de Teknik Direktör Erol Bulut da basın toplantısına katıldı. İşte öne çıkan sözleri: İlk 6 haftada her şey isteklerimiz doğrultusunda gidiyor. Biz kesin şampiyon olacağız diye bir garanti yok, yavaş yavaş, oynayarak hedefe ulaşmaya çalışacağız. Ekibimin, sportif direktörün, futbolcuların tek bir hedefi var; 29. şampiyonluk. İnşallah bu bize nasip olur. Ali Koç da “Gönlümüzdeki tek Türk hoca Erol Bulut’tu” dedi.

EMRE BELÖZOĞLU:

Bütün transferlerin ortalama maaşı 1 milyon avroya denk geliyor.

İstediğimiz 2-3 oyuncu vardı, onları alamadık ki normaldir.

Benim arkamdaki en büyük güç Fenerbahçe'di.

ALİ KOÇ: