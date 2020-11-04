Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe güneşli günlere yelken açtı. Antalya deplasmanında kazanan sarı-lacivertliler maç fazlasıyla da olsa liderliğe yerleşti. İlk yedi haftada 5 galibiyet, 2 beraberlikle 17 puan toplayan Erol Bulut ve oyuncuları, deplasmandaki üç maçta da fire vermeyerek önemli bir başarıya imza attı. Sarı-lacivertliler bu performansla 1999-2000’den bu yana en iyi üçüncü sezon başlangıcına imza atmış oldu. 2009-10’da ilk 7 haftada topladığı 21 puanla tulum çıkaran Christoph Daum, 2004-05’te ise aynı periyodu 19 puanla tamamlamıştı.

Yanal’ı solladı

∂ Erol Bulut ise görevdeki ilk yılında 17 puana ulaşarak, 2005-06’da Daum’un, 2011-12’de Aykut Kocaman’ın yakaladığı dereceleri egale ederek son 9 sezonun en iyi başlangıcını yaptı. Bulut bu performansla son dönemde görev alan bütün seleflerini geride bırakırken Fenerbahçe’ye son şampiyonluğunu yaşatan Ersun Yanal’ı da solladı. Yanal’ın zaferle tamamladığı 2013-14’te sarı-lacivertliler ilk yedi haftayı 16 puanla kapatmıştı. Öte yandan Erol Hoca bu rakamlarla bir başka kulvarda da dereceye girmeyi başardı.

İlk beşin içinde

∂ Fenerbahçe’de şampiyonluk yaşaması hâlinde, bunu hem futbolcu hem de teknik direktör olarak başarmış ikinci isim olarak Aykut Kocaman’ın başarısına ortak olacak Erol Bulut, Carlos Alberto Parreira’dan sonra ilk senesinde ilk yedi maçı kaybetmeyen teknik adam oldu. Bulut, aynı zamanda 3 puanlı sistemde Veselinovic, Parreira, Daum ve Aykut Kocaman’la birlikte Fenerbahçe’de ilk yedi haftayı namağlup kapatan beşinci teknik direktör olarak kayıtlara geçti.

Ya top durmazsa?

Fenerbahçe 4 maçlık galibiyet serisiyle zirveye konarken rakip fileleri 12 defa havalandırdı. Hatay ve Galatasaray karşılaşmalarında skor üretemeyen sarı-lacivertlilerin yedi maçlık gol ortalaması 1,7 oldu. Tam 9 farklı ismin gol sevinci yaşadığı Fenerbahçe’nin en skorer isimleri ikişer defa ağları havalandıran Samatta ile Sosa olurken Arjantinli, penaltı atışlarıyla sonuca gitti. Fenerbahçe’nin bulduğu gollerin beşi korner organizasyonlarından, üçü ise pe-naltılardan geldi. Fenerbahçe, maçları domine edip, pozisyon zenginliği yaşamasına rağmen akan oyunda henüz sadece dört gol atabildi.

Kahraman tangocu

∂ Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçta penaltı kazandırıp galibiyet golünü atan Diego Perotti sadece Türkiye’de değil, ülkesi Arjantin’de de manşet oldu. Güney Amerika’nin en çok takip edilen gazetelerinden Ole, “Sinan Gümüş kızardı, Perotti Fenerbahçe’yi kurtardı” başlığı atarken, Uno Santa Fe gazetesi Perotti için “Fenerbahçe’nin yeni kahramanı” tanımlaması yaptı.

Caner’in aklı ay yıldızda

Vedasıyla başlayan sol bek hasretini yuvaya dönerek dindiren Caner Erkin, yedi haftada 25’i isabetli 81 orta yaparken 4 gole katkı sağladı. Maç başına 3,4 kilit pas yapan, üç asisti olan tecrübeli oyuncu sarı-lacivertlilerin gönlünü bir defa daha kazanırken, A Millî Takım’a geri dönmek için Şenol Güneş’e göz kırptı.