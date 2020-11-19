Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ - Avrupa şampiyonu ve milli takım antrenörü Reşit Karabacak, Covid-19 tedavisi gördüğü Bursa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Türk güreşinin önemli isimlerinden 66 yaşındaki Karabacak, güreşe İzmir'de 19 yaşındayken başladı.

Karabacak, ilk şampiyonluğunu da güreşe başladıktan bir yıl sonra, serbest stilde Balkan birinciliği ile elde etti. Sonrasında Akdeniz ve Avrupa şampiyonu. Dünya şampiyonalarında da büyük başarılar elde etti. Karabacak, sporu bıraktıktan sonra milli güreş takımının antrenörü olarak görev yaptı. Bir süre önce Covid-19'a yakalanan Karabacak geçtiğimiz gecede kalp krizi geçirdi. Durumu günden güne ağırlaşan şampiyon güreşçi, daha fazla direnemedi ve hayatını kaybetti. Reşit Karabacak'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Bursa merkez Dikkaldırım Merkezli Camii'nde defnedilecek.