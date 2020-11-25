Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı olan FIFA oyun serisi, FIFA 21 ile özellikle Ultimate Team moduyla peşinden sürüklemeye devam ediyor.

EA Sports, oyun içinde oyuncuların yüzlerini ve isimlerini kullanmak için belli başlı lisans ve izinler almak zorunda.

Bu konuda EA Sports'a seslenen bir tweett atan Zlatan, "EA Sports'a oyunda yüzümü kullanması için kim izin verdi? Ben böyle bir izin verdiğimi hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

"BİRİLERİ BENİM YÜZÜMÜ GÖSTEREREK KAR EDİYORLAR"

Ibrahimovic'in tweetine Gareth Bale da destek verdi ve, FIFpro'yu etiketleyerek 'İlginç, bu nedir?' ifadelerini kullandı.