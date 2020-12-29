Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

8. dakikada geri pası uzaklaştırmaya çalışan kaleci Boffin’in vuruşu kısa düşünce, top Traore’nin önünde kaldı. Traore’nin bekletmeden verdiği pasla ceza sahası yayınına yakın bölgede topla buluşan Boupendza’nın şık vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. 0-1

17. dakikada hzlı gelişen Hatayspor atağında ceza sahası sol çaprazdan topla birlikte içeriye giren Boupendza, rakibinin sağından atıp solundan geçerek kaleye sert şut çıkardı, meşin yuvarlak kaleci Boffin’in kapattığı köşeden ağlarla buluştu. 0-2

22. dakikada sağ kanattan Popov’un ortasına düzgün bir kafa vuruşu yapan Boupendza, kaleci Boffin’in müdahalesine rağmen topu ağlara gönderdi. 0-3

29. dakikada hızlı çıkan Antalyaspor’da ceza sahası içerisinde topla buluşan Orgill’in sağ çaprazdan sert şutunu kaleci Mohamedi kurtardı.

35. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan M. Diouf, topu geriden gelen takım arkadaş Akintola ile buluşturdu. Akintola’nın sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin’in solundan ağlarla buluştu. 0-4

45+1. dakikada ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Boupendza'nın yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Boupendza, ilk yarıda kendisinin 4, takımının 5. golünü kaydetti. 0-5

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Traore’nin şutu kaleciyi geçti, Naldo kaleye giden topu son anda kornere gönderdi.

63. dakikada Podolski’nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar’ın yerden vuruşu, kale direğinin yakınından dışarı çıktı.

65. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mame Diouf’un şutunu kaleci Boffin kornere çeldi.

90. dakikada ceza sahası dışından Selim'in şutunu Boffin sektirdi, oyuna yeni giren Mirkan'ın önünde kalan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-6

90+1. dakikada Fredy'in ceza sahası dışından çektiği sert şut, direkten geri döndü.