Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar'a Premier Lig'den talip var. Geçtiğimiz hafta golcü oyuncusu Sebastian Haller'ı Hollanda ekibi Ajax'a yüksek bir bonservis bedeli karşılığında satan West Ham United, bu oyuncudan doğan boşluğu Aboubakar'la doldurmayı planlıyor. Takımda sürekli sakatlık problemi yaşayan Michail Antonio'nun forvet pozisyonunda tek kaldığına dikkat çeken Teknik Direktör David Moyes, Kamerunlu golcünün alınmasını istiyor. Süper Lig'de çıktığı 13 maçta 9 gol atıp 2 asist yaparak dikkatleri üzerine çeken Aboubakar için West Ham'ın önümüzdeki günlerde siyah-beyazlı ekibin kapısını çalması bekleniyor.
West Ham'dan Aboubakar'a kanca
11.01.2021 - 15:00 | Son Güncelleme: 11.01.2021 - 15:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sebastian Haller'ı Ajax'a satan West Ham United'ın gözü Beşiktaş'ın yıldızı Vincent Aboubakar'da. İngiliz ekibinin teknik direktörü David Moyes, Kamerunlu golcüyü takımda görmek istediğini ifade etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : West Ham,Beşiktaş,Vincent Aboubakar,
759168 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/759168.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
17
11
2
4
18
35
02
GALATASARAY A.Ş.
17
10
3
4
20
33
03
FENERBAHÇE A.Ş.
16
10
2
4
11
32
04
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
17
8
7
2
12
31
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
17
9
3
5
14
30
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
17
8
4
5
3
28
07
TRABZONSPOR A.Ş.
17
7
5
5
-1
26
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
17
6
6
5
4
24
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
18
6
6
6
-6
24
10
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
17
6
4
7
3
22
11
DEMİR GRUP SİVASSPOR
17
5
7
5
-2
22
12
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
17
6
4
7
-4
22
13
YENİ MALATYASPOR
17
5
6
6
-2
21
14
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
17
5
6
6
-8
21
15
GÖZTEPE A.Ş.
17
4
7
6
1
19
16
KASIMPAŞA A.Ş.
16
5
4
7
-8
19
17
GENÇLERBİRLİĞİ
17
5
4
8
-13
19
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
17
4
4
9
-10
16
19
MKE ANKARAGÜCÜ
17
4
3
10
-7
15
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
17
3
5
9
-11
14
21
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
17
3
4
10
-14
13
Süper Lig Fikstür
18.Hafta Maçları
09.01.2021 13:30
Sivasspor 2 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
09.01.2021 16:00
Hes Kablo Kayserispor 1 - 0 Yeni Malatyaspor
09.01.2021 16:00
Göztepe 0 - 1 Fraport-tav Antalyaspor
09.01.2021 19:00
Galatasaray 6 - 0 Gençlerbirliği
10.01.2021 13:30
Karagümrük 2 - 1 Konyaspor
10.01.2021 16:00
Ankaragücü 1 - 2 Başakşehir
10.01.2021 16:00
Rizespor 1 - 1 Denizlispor
10.01.2021 19:00
Atakaş Hatayspor 2 - 2 Beşiktaş
11.01.2021 16:00
Erzurumspor - Fenerbahçe
11.01.2021 19:00
Alanyaspor - Kasimpaşa
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
17
10
5
2
12
35
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
17
10
4
3
18
34
03
YILPORT SAMSUNSPOR
17
9
6
2
8
33
04
ALTAY
17
10
2
5
14
32
05
ADANA DEMİRSPOR
17
9
4
4
14
31
06
TUZLASPOR A.Ş.
17
9
3
5
3
30
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
17
8
4
5
9
28
08
ALTINORDU
17
8
4
5
0
28
09
BURSASPOR
17
8
3
6
4
27
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
17
7
3
7
3
24
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
17
5
5
7
-8
20
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
17
5
4
8
-2
19
13
ADANASPOR A.Ş.
16
5
3
8
1
18
14
MENEMEN SPOR
17
3
7
7
-10
16
15
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
17
4
4
9
-12
16
16
AKHİSARSPOR
16
3
4
9
-11
13
17
ANKARASPOR
17
2
3
12
-19
9
18
ESKİŞEHİRSPOR
17
0
6
11
-24
3
PTT 1. Lig Fikstür
17.Hafta Maçları
02.01.2021 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor 2 - 1 Akhisarspor
02.01.2021 13:30
Ankara Keçiörengücü 0 - 1 Bursaspor
02.01.2021 19:00
Altinordu 0 - 0 Aydeniz Et Balikesirspor
03.01.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 2 - 0 Altay
03.01.2021 16:00
Istanbulspor 5 - 3 Ankaraspor
03.01.2021 16:00
Giresunspor 3 - 0 Tuzlaspor A.ş.
03.01.2021 19:00
Yilport Samsunspor 2 - 1 Adanaspor
04.01.2021 16:00
Eskişehirspor 0 - 2 Beypiliç Boluspor
04.01.2021 19:00
Adana Demirspor 3 - 0 Menemen Spor