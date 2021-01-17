Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER - YALIMCAN SARPYEL

Beşiktaş’ta cezalı Welinton dışında eksik yok. G.Saray’da ise sakatlığı bulunan Falcao, Emre Taşdemir ve yılbaşı gecesi havai fişek kazası geçiren Omar oynayamayacak. Yaklaşık altı aydır sahalardan uzak kalan, ancak sakatlığını atlatan Muslera’nın ise kadroda olması bekleniyor.

KARTAL'IN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Beşiktaş, evinde oynadığı son 6 lig karşılaşmasını kazandı. Sahasındaki ilk iki maçta Antalya ile berabere kalıp Gençlerbirliği’ne yenilen siyah beyazlılar ardından Y. Malatya,

Başakşehir, Kasımpaşa, BB Erzurum, Sivas ve Ç. Rize’yi eli boş gönderdi.

SERGEN YALÇIN, ASLAN'I İMHA PLANINI OYUNCULARINA AÇIKLADI

TOP VERME, BASKI KUR

Liderlik koltuğundaki yerini korumak için sahaya çıkacak olan Beşiktaş'ta herkes zafere inanıyor. Yönetimin primleri yatırması da ekstra doping etkisi yaptı. Beşiktaş'ta çıktığı büyük maçları kaybetmeyen Sergen Yalçın, performansıyla takımını derbide favori hâline getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı yeni bir zafer elde etmek için de planını belirledi. Her maça ayrı taktik uygulayan tecrübeli çalıştırıcı, topu rakibi bıraktığı Fenerbahçe maçının aksi yönünde çalışmalar yaptırdı.

Öne geçsek bile...

Oyuncularından Galatasaray'a karşı ilk düdükle birlikte oyun üstünlüğünü hissettirmesini isteyen Sergen Hoca, topu daha çok kullanan bir takım görüntüsü verecek. Yaptığı analizlerde Galatasaray'ın set oyununa karşı savunma yapmakta zorlandığı sonucunu çıkaran Yalçın, "Sahaya hâkim olan taraf biz olmalıyız. Öne geçtiğimizde bile topu rakibe bırakmayacağız. Yeter ki kendimiz gibi oynayalım, maçı kazanırız" diyerek futbolcularından oyunu domine etmelerini istedi.

BAŞKAN ÇEBİ’DEN DESTEK

Beşiktaş'ta bugün oynanacak Galatasaray derbisi öncesi son çalışma gerçekleştirildikten sonra kampa girildi. Eksiksiz yapılan çalışmayı Başkan Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan Emre Kocadağ da izledi.

BAŞKAN ÇEBİ KESEYİ AÇTI

Prim müjdesi!

∂ Kadıköy'deki derbi zaferi için futbolcu başına 25 bin lira dağıtan Başkan Ahmet Nur Çebi, Galatasaray maçı için primlere zam yaptı. Siyah beyazlı kulübün patronu bugünkü maçın kazanılması durumunda kişi başına 30 bin lira dağıtacak. Başkan’ın prim sözü futbolcuların moralini daha da artırdı.

TEK EKSİK

Welinton cezalı

∂ Siyah beyazlılarda derbi öncesi tek bir eksik bulunuyor. Hatay deplasmanında sarı kart gören Welinton forma giyemeyecek. Galatasaray'a karşı stoperde Vida ile birlikte Montero oynayacak. İspanyol oyuncu kupa maçındaki oyunuyla beğenilmişti.

İMZALI TASARIM

Derbiye özel forma

∂ Beşiktaş'ta pandemi nedeniyle futbolcu ve taraftarın birinden uzak kalarak statlarda bir araya gelememesinden yola çıkarak hazırladığı forma bugün giyilecek. Siyah beyazlı futbolcular kendilerinin yanı sıra taraftarların ve teknik heyetin imzalarının yer aldığı formalarla sahaya çıkacak.

FATİH TERİM, DERBİ ZAFERİNİN ŞİFRESİNİ TALEBELERİNE VERDİ

KANADINI KIR VE VUR

Antalya beraberliğinin ardından Konya’ya yenilerek beş puan kaybeden ve zirveden düşen Galatasaray, Beşiktaş ile oynayacağı derbide liderliği yeniden ele geçirmeyi istiyor. Geçen hafta Gençlerbirliği’ne yarım düzine gol atarak moral bulan Aslan, Dolmabahçe’den zaferle dönmenin planlarını yapıyor. Saatlerce Beşiktaş’ın maç görüntülerini izleyip analizler çıkaran teknik direktör Fatih Terim, yaptıkları toplantıda talebelerine de rakiplerinin güçlü ve zayıf yönlerini ezberletti.

Eşleşmelere dikkat

Beşiktaş’ın en önemli gol silahı Aboubakar için özel önlem alacak olan Terim, Luyindama’yı Kamerunlu yıldızla adam adama oynatacak. Tecrübeli hoca siyah beyazlıların kanatlardaki etkili isimleri Ghezzal ve Larin’i durdurmak için de çizgi oyuncularını daha çok ileri çıkararak rakibini kendi silahıyla vurmayı hedefliyor. Ayrıca Beşiktaş’ın bu sezon sekiz kafa golü bulduğunun altını çizen Fatih Hoca, stoperlere, duran toplarda rakibi kaçırmamaları yönünde ikazlarda bulundu.

DİKKAT ÇEKEN HAREKET

İrfan Can Terim'i takipte

∂ Fatih Terim'in devre arası transferi konusunda açıkça 'istiyorum' dediği Başakşehirli İrfan Can Kahveci'den dikkat çeken bir hamle geldi. Yıldız futbolcu Fatih Terim'i Instagram'da takip etmeye başladı. İrfan'ın bu hareketi dün gecenin en çok konuşulan konularından biri oldu.

MUSLERA KADRODA

Moral verecek

∂ Geçen sezon yaşadığı sakatlığın ardından yaklaşık altı aydır sahalardan uzak kalan kaleci Muslera’nın derbi maçın kadrosunda olması planlanıyor. Takımla çalışmalara yeni başlayan Uruguaylının kaleye geçmese bile takıma moral vermesi için kadroya alınması bekleniyor.

KAR İHTİMALİNE TEDBİR

Savaşa hazırlar

∂ Derbide her iki takım da birbirleriyle olduğu kadar ağır hava şartlarıyla da mücadele edecek gibi görünüyor. Sarı kırmızılı oyuncular karlı zemin ihtimaline karşılık farklı uzunluktaki vidalı kramponları da yanlarında getirecek, ayrıca soğuktan koruyucu kremler sürülecek.