Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Dev derbinin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN

30'Domagoj Vida'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında top Okan Koçuk'ta kalıyor.

28'Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Vincent Aboubakar için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

27'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Rachid Ghezzal'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Christian Luyindama kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

24'Karşılaşma bu dakikalarda karşılıklı yapılan faullerle sık sık duruyor.

22'Galatasaray yarı sahasında yaşanan ikili mücadele sırasında Valentin Rosier, Mbaye Diagne'ye yerden kayarak kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

14'Kazanılan serbest vuruşu kullanan Rachid Ghezzal'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Christian Luyindama kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

13'Galatasaray yarı sahasında yaşanan ikili mücadele sırasında Arda Turan, Josef De Souza'ya yerden kayarak kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

11'Marcelo Saracchi'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Oğulcan Çağlayan topa dokunamayınca meşin yuvarlak doğrudan taca çıkıyor.

10'Rachid Ghezzal'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Christian Luyindama kafayla topu uzaklaştırıyor.

9'Arda Turan'ın ara pasında Ersin Destanoğlu, Mbaye Diagne'den önce topa hakim olmayı başarıyor.

8'Cyle Larin'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Rachid Ghezzal'ın, Marcelo Saracchi'yi ekarte ederek sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top uzak kale direği dibinden az farkla auta gidiyor.

4'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Rachid Ghezzal'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Mbaye Diagne kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

2'Oğuzhan Özyakup'un sağ kanatta yerden ceza alanına gönderdiği ortasında Marcao topu uzaklaştırıyor.

1'Hakem Cüneyt Çakır maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye ev sahibi Beşiktaş başlıyor.

Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

17 Ocak Pazar günü Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca mücadeleyi Cüneyt Çakır'ın yöneteceği açıklanmıştı. Maçın canlı skor takibi ve tüm detaylar tg.com.tr'de olacak.

Beşiktaş - Galatasaray 11'ler...

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Atiba, Ghezzal, Cyle Larin, Aboubakar.

Galatasaray: Okan, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Oğulcan, Belhanda, Arda Turan, Diagne

Feghouli 11'e dönüyor

Galatasaray'da Fatih Terim Feghouli konusunda kararını verdi. Trabzonspor maçında sakatlanan ve bir süredir sahalardan uzak kalan yıldız futbolcu Beşiktaş maçıyla birlikte 11'e dönecek. Oğulcan Cağlayan ise mücadeleye yedek başlayacak.

Beşiktaş'ta Welinton cezalı

Sergen Yalçın, stoperde cezalı Welinton forma giyemeyeceği derbide, Vida’nın yanında kimi oynatacağına henüz karar vermedi.

Tecrübeli teknik adam, bu mevki için Necip Uysal ve Montero arasında seçim yapacak. Sergen Yalçın'ın, hem fiziksel direncinin yüksek olması hem de son haftalardaki başarılı oyunu nedeniyle Necip'i tercih etmesi bekleniyor.

Galatasaray'da Emre Taşdemir ve Falcao yok!

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Yeni Malatyaspor mücadelesinde sakatlanan Emre Taşdemir’in ise sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi. Tedavisine başlanan 25 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş maçında oynamasının zor olduğu belirtildi. Ayrıca Falcao'nun da sakatlığı devam ediyor.

Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde 348. randevu

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, geride kalan 347 maçın 122'sini Galatasaray, 111'ini Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 453 golle karşılık verdi.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında ligde yapılan 124 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 45, Beşiktaş ise 36 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 150, siyah-beyazlılar 129 gol attı. İki takım arasında geçen sezon oynanan son karşılaşma golsüz sona ermişti.

Son 10 maçta Beşiktaş üstün

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 10 karşılaşmada 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 10 gol atarken, Galatasaray 7 kez fileleri havalandırdı.