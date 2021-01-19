Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor'u konuk eden Trabzonspor, maçtan 3-1 galip ayrıldı. Ancak bordo-mavililerin zafer mutluluğu kısa sürdü. Takımın önemli ayaklarından olan Abdülkadir Ömür, maçın 24. Dakikasında Ömer Ali Şahiner'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Oyuna devam edemeyen Ömür, sedyeyle saha dışına çıkarıldı. Ardından da hastaneye kaldırıldı. Çekilen MR sonucu sağ ayak fibula kemiğinde kırık tespit edildi. Genç oyuncunun sezonu kapattığı belirtildi. Maç sonu açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da “Abdülkadir Ömür’de maalesef kırık var” diyerek sakatlığı onayladı.