Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ve Fenerbahçe’de beklenen resmî açıklama geldi. Sarı lacivertli kulüp, Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Siteden yapılan açıklamada İngiliz ekibi Arsenal’den bonservis bedeli ödenmeden alınan 32 yaşındaki oyuncu ile yapılan anlaşma “Rüya gerçek oldu” başlığı ile duyuruldu. Detayında “Mesut Özil, bundan sonra çocukluk rüyası olan Fenerbahçe'miz için mücadele edecek. Kendisine sarı lacivert çubuklu formayla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Arsenal’den teşekkür

Bu arada Arsenal, Özil için teşekkür mesajı yayımlayarak özetle “Mesut'un Arsenal'deki başarıları tartışılmaz. Onunla birlikte oynamak ve son zamanlarda ona koçluk yapmak bir ayrıcalıktı. Vizyonu, Arsenal formasıyla geçirdiği süre boyunca birçok hedefe yol açtı. Mesut, bu üç FA Cup final galibiyeti de dahil olmak üzere yıllar boyunca bu kulüp için birçok harika anın kalbindeydi. Mesut'a teşekkür ediyor, Fenerbahçe ile başarılar diliyoruz" denildi. Özil de “Arsenal hayranları sonsuza dek kalbimde kalacak” ifadesini kullandı.

KOÇ'TAN BURAK YORUMU:

O da üzülmüştür

Mesut Özil hakkında kinayeli bir açıklama yapan Burak Yılmaz’a kibar bir cevap geldi. Mesut’a yönelik bir karalama kampanyası yürütüldüğünü savunan Başkan Ali Koç, Burak için ise, “Onun özelinde konuşmayayım. Burak'ın da başarılarıyla gurur duyuyoruz. Söylediklerine eminim kendisi de üzülmüştür” dedi