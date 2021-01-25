Sivasspor, Kasımpaşa mücadelesiyle birlikte Süper Lig’de 20. maçını oynadı. Sahadan 2-0 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 6. yenilgisini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 5 galibiyet, 9 beraberlik aldı. Kırmızı-beyazlılar, ligin ilk haftasında Alanyaspor’a 2-0, ligin 6. haftasında Çaykur Rizespor’a 2-0, ligin 8. haftasında Galatasaraya’a 2-1, 10. haftada Göztepe’ye 1-0 ve 15. haftada Beşiktaş’a 3-0 yenilmişti.
Sivasspor bu zamana kadar oynadığı 20 mücadelede 21 gol atarken, kalesinde 25 gol gördü.
Sivasspor, ligde 6. yenilgisini aldı
25.01.2021 - 19:43 | Son Güncelleme: 25.01.2021 - 19:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kasımpaşa ile Süper Lig’de 20. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 6. mağlubiyetini elde etti.
Sivasspor, Kasımpaşa mücadelesiyle birlikte Süper Lig’de 20. maçını oynadı. Sahadan 2-0 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 6. yenilgisini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 5 galibiyet, 9 beraberlik aldı. Kırmızı-beyazlılar, ligin ilk haftasında Alanyaspor’a 2-0, ligin 6. haftasında Çaykur Rizespor’a 2-0, ligin 8. haftasında Galatasaraya’a 2-1, 10. haftada Göztepe’ye 1-0 ve 15. haftada Beşiktaş’a 3-0 yenilmişti.
Etiketler : sivasspor,haberler,
762648 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/762648.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
20
14
2
4
24
44
02
GALATASARAY A.Ş.
20
12
3
5
24
39
03
FENERBAHÇE A.Ş.
19
12
3
4
16
39
04
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
20
9
8
3
10
35
05
TRABZONSPOR A.Ş.
20
9
6
5
2
33
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
20
9
5
6
4
32
07
AYTEMİZ ALANYASPOR
19
9
4
6
13
31
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
20
8
6
6
4
30
09
YENİ MALATYASPOR
20
7
6
7
1
27
10
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
20
6
8
6
-6
26
11
GÖZTEPE A.Ş.
20
6
7
7
5
25
12
KASIMPAŞA A.Ş.
20
7
4
9
-7
25
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
20
6
7
7
-8
25
14
DEMİR GRUP SİVASSPOR
20
5
9
6
-4
24
15
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
20
6
6
8
-6
24
16
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
20
6
5
9
0
23
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
19
5
4
10
-9
19
18
GENÇLERBİRLİĞİ
20
5
4
11
-20
19
19
MKE ANKARAGÜCÜ
19
5
3
11
-8
18
20
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
20
4
5
11
-16
17
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
20
3
5
12
-19
14
Süper Lig Fikstür
21.Hafta Maçları
23.01.2021 16:00
Gençlerbirliği 1 - 2 Trabzonspor
23.01.2021 19:00
Başakşehir 1 - 1 Rizespor
24.01.2021 13:30
Konyaspor 0 - 0 Fraport-tav Antalyaspor
24.01.2021 16:00
Yeni Malatyaspor 0 - 1 Galatasaray
24.01.2021 16:00
Denizlispor 1 - 2 Karagümrük
24.01.2021 19:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 1 - 1 Atakaş Hatayspor
24.01.2021 19:00
Beşiktaş 2 - 1 Göztepe
25.01.2021 16:00
Kasimpaşa 2 - 0 Sivasspor
25.01.2021 19:00
Alanyaspor - Ankaragücü
25.01.2021 19:00
Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
18
11
5
2
13
38
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
18
11
4
3
19
37
03
YILPORT SAMSUNSPOR
18
10
6
2
9
36
04
ALTAY
18
10
2
6
13
32
05
ADANA DEMİRSPOR
18
9
4
5
13
31
06
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
18
9
4
5
11
31
07
BURSASPOR
18
9
3
6
5
30
08
TUZLASPOR A.Ş.
18
9
3
6
0
30
09
ALTINORDU
17
8
4
5
0
28
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
18
8
3
7
4
27
11
ADANASPOR A.Ş.
18
6
3
9
1
21
12
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
18
5
5
8
-9
20
13
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
18
5
4
9
-4
19
14
AKHİSARSPOR
18
4
4
10
-9
16
15
MENEMEN SPOR
17
3
7
7
-10
16
16
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
18
4
4
10
-13
16
17
ANKARASPOR
18
2
4
12
-19
10
18
ESKİŞEHİRSPOR
18
0
7
11
-24
4
PTT 1. Lig Fikstür
18.Hafta Maçları
23.01.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 1 - 0 Bereket Sigorta ümraniyespor
23.01.2021 16:00
Eskişehirspor 0 - 0 Ankaraspor
23.01.2021 19:00
Adana Demirspor 1 - 2 Bursaspor
24.01.2021 13:30
Ankara Keçiörengücü 2 - 0 Beypiliç Boluspor
24.01.2021 13:30
Tuzlaspor A.ş. 0 - 3 Akhisarspor
24.01.2021 16:00
Giresunspor 1 - 0 Aydeniz Et Balikesirspor
24.01.2021 19:00
Yilport Samsunspor 1 - 0 Altay
25.01.2021 16:00
Istanbulspor 1 - 0 Adanaspor
25.01.2021 19:00
Altinordu - Menemen Spor