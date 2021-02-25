36 yaşındaki teknik adam kariyerinde İstanbulspor ve Boluspor takımlarında görev aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Teknik direktör Fırat Gül ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni hocamıza Akhisarspor kariyerinde başarılar dileriz. Camiamıza hayırlı olsun.” ifadelerine yer verildi.
Gül, İstanbulspor ve Boluspor'da görev aldığı dönemde iki takımı da ligde tutmayı başarmıştı.
Akhisarspor, teknik direktör Fırat Gül ile anlaştı
25.02.2021 - 23:11 | Son Güncelleme: 25.02.2021 - 23:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TFF 1. Lig’de mücadele veren Akhisarspor, görevine son verilen Teknik direktör Mesut Dilsöz'ün yerine en son Boluspor'da görev alan Fırat Gül ile 1 buçuk yıllık anlaşmaya vardı.
36 yaşındaki teknik adam kariyerinde İstanbulspor ve Boluspor takımlarında görev aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Teknik direktör Fırat Gül ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni hocamıza Akhisarspor kariyerinde başarılar dileriz. Camiamıza hayırlı olsun.” ifadelerine yer verildi.
Etiketler : Akhisarspor,
770441 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/770441.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GALATASARAY A.Ş.
25
17
3
5
31
54
02
BEŞİKTAŞ A.Ş.
24
16
3
5
27
51
03
FENERBAHÇE A.Ş.
25
16
3
6
20
51
04
TRABZONSPOR A.Ş.
25
14
6
5
8
48
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
25
12
6
7
16
42
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
25
12
6
7
12
42
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
25
10
9
6
8
39
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
25
10
7
8
5
37
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
25
7
12
6
-5
33
10
GÖZTEPE A.Ş.
25
8
8
9
4
32
11
DEMİR GRUP SİVASSPOR
24
7
10
7
-1
31
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
24
8
6
10
2
30
13
YENİ MALATYASPOR
25
7
9
9
-2
30
14
KASIMPAŞA A.Ş.
25
8
5
12
-11
29
15
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
25
6
9
10
-12
27
16
HES KABLO KAYSERİSPOR
25
6
7
12
-13
25
17
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
25
6
7
12
-15
25
18
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
25
6
6
13
-16
24
19
YUKATEL DENİZLİSPOR
25
5
6
14
-20
21
20
MKE ANKARAGÜCÜ
24
5
5
14
-13
20
21
GENÇLERBİRLİĞİ
24
5
5
14
-25
20
Süper Lig Fikstür
27.Hafta Maçları
26.02.2021 16:00
Konyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
26.02.2021 16:00
Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor
26.02.2021 19:00
Beşiktaş - Denizlispor
27.02.2021 13:30
Atakaş Hatayspor - Ankaragücü
27.02.2021 13:30
Karagümrük - Alanyaspor
27.02.2021 16:00
Rizespor - Sivasspor
27.02.2021 16:00
Fraport-tav Antalyaspor - Başakşehir
27.02.2021 19:00
Galatasaray - Erzurumspor
28.02.2021 16:00
Göztepe - Kasimpaşa
28.02.2021 19:00
Trabzonspor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
23
16
5
2
24
53
02
YILPORT SAMSUNSPOR
23
14
7
2
20
49
03
İSTANBULSPOR A.Ş.
23
13
4
6
19
43
04
ALTINORDU
23
12
5
6
5
41
05
ADANA DEMİRSPOR
23
11
6
6
15
39
06
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
23
11
5
7
14
38
07
ALTAY
23
12
2
9
11
38
08
TUZLASPOR A.Ş.
23
11
5
7
3
38
09
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
23
9
4
10
1
31
10
BURSASPOR
22
9
4
9
0
31
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
23
8
7
8
-4
31
12
ADANASPOR A.Ş.
23
7
5
11
-1
26
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
23
6
6
11
-9
24
14
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
23
6
5
12
-6
23
15
MENEMEN SPOR
22
5
8
9
-10
23
16
AKHİSARSPOR
23
5
4
14
-19
19
17
ANKARASPOR
23
3
5
15
-24
14
18
ESKİŞEHİRSPOR
23
1
7
15
-39
7
PTT 1. Lig Fikstür
23.Hafta Maçları
23.02.2021 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor 0 - 0 Adana Demirspor
23.02.2021 14:00
Royal Hastanesi Bandirmaspor 1 - 1 Ankara Keçiörengücü
23.02.2021 19:00
Altay 1 - 3 Altinordu
24.02.2021 13:30
Adanaspor 0 - 4 Giresunspor
24.02.2021 16:00
Yilport Samsunspor 6 - 1 Eskişehirspor
24.02.2021 19:00
Akhisarspor 0 - 1 Istanbulspor
25.02.2021 13:30
Beypiliç Boluspor 0 - 0 Aydeniz Et Balikesirspor
25.02.2021 16:00
Ankaraspor 0 - 0 Tuzlaspor A.ş.
25.02.2021 19:00
Bursaspor - Menemen Spor