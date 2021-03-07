Çakır, Almanya'nın Dortmund ile İspanya’nın Sevilla takımları arasında 9 Mart 2021 Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçını yönetecek. Almanya'nın Dortmund şehrindeki BVB Dortmund Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Massimiliano Irrati VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
07.03.2021 - 13:20 | Son Güncelleme: 07.03.2021 - 13:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund - Sevilla maçını yönetecek.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cüneyt Çakır,Şampiyonlar Ligi,
772824 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/772824.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
27
19
3
5
32
60
02
GALATASARAY A.Ş.
27
18
3
6
32
57
03
FENERBAHÇE A.Ş.
27
17
4
6
21
55
04
TRABZONSPOR A.Ş.
27
15
6
6
8
51
05
ATAKAŞ HATAYSPOR
27
13
7
7
15
46
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
27
12
7
8
14
43
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
28
11
10
7
8
43
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
27
11
8
8
7
41
09
GÖZTEPE A.Ş.
27
9
9
9
5
36
10
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
27
7
14
6
-5
35
11
DEMİR GRUP SİVASSPOR
26
7
12
7
-1
33
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
26
8
8
10
2
32
13
YENİ MALATYASPOR
28
7
10
11
-4
31
14
KASIMPAŞA A.Ş.
27
8
5
14
-13
29
15
HES KABLO KAYSERİSPOR
26
7
7
12
-12
28
16
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
27
6
10
11
-13
28
17
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
27
6
8
13
-16
26
18
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
27
6
8
13
-17
26
19
YUKATEL DENİZLİSPOR
27
6
6
15
-22
24
20
MKE ANKARAGÜCÜ
26
6
5
15
-15
23
21
GENÇLERBİRLİĞİ
26
5
6
15
-26
21
Süper Lig Fikstür
29.Hafta Maçları
06.03.2021 16:00
Denizlispor 3 - 2 Yeni Malatyaspor
06.03.2021 19:00
Beşiktaş 2 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
07.03.2021 13:30
Karagümrük - Ankaragücü
07.03.2021 16:00
Atakaş Hatayspor - Hes Kablo Kayserispor
07.03.2021 16:00
Gençlerbirliği - Başakşehir
07.03.2021 19:00
Galatasaray - Sivasspor
08.03.2021 16:00
Trabzonspor - Alanyaspor
08.03.2021 16:00
Fraport-tav Antalyaspor - Kasimpaşa
08.03.2021 19:00
Göztepe - Erzurumspor
08.03.2021 19:00
Konyaspor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GZT GİRESUNSPOR
24
16
5
3
23
53
02
YILPORT SAMSUNSPOR
25
14
8
3
18
50
03
İSTANBULSPOR A.Ş.
25
14
5
6
22
47
04
ADANA DEMİRSPOR
25
13
6
6
19
45
05
ALTINORDU
25
13
6
6
6
45
06
ALTAY
24
13
2
9
12
41
07
TUZLASPOR A.Ş.
24
12
5
7
4
41
08
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
25
11
7
7
14
40
09
BURSASPOR
24
10
4
10
0
34
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
25
9
5
11
-1
32
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
24
8
7
9
-5
31
12
MENEMEN SPOR
25
6
9
10
-12
27
13
ADANASPOR A.Ş.
24
7
5
12
-2
26
14
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
24
7
5
12
-3
26
15
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
24
6
7
11
-9
25
16
AKHİSARSPOR
24
5
4
15
-20
19
17
ANKARASPOR
25
3
7
15
-24
16
18
ESKİŞEHİRSPOR
24
1
7
16
-42
7
PTT 1. Lig Fikstür
25.Hafta Maçları
05.03.2021 19:00
Istanbulspor 0 - 0 Ankara Keçiörengücü
06.03.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 2 - 2 Altinordu
06.03.2021 16:00
Ankaraspor 1 - 1 Menemen Spor
06.03.2021 19:00
Yilport Samsunspor 0 - 2 Adana Demirspor
07.03.2021 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor - Gzt Giresunspor
07.03.2021 16:00
Akhisarspor - Eskişehirspor
07.03.2021 16:00
Beypiliç Boluspor - Bursaspor
07.03.2021 19:00
Altay - Tuzlaspor A.ş.
08.03.2021 19:00
Adanaspor - Aydeniz Et Balikesirspor