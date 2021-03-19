Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üst üste kaybettiği puanlarla bir anda şampiyonluk yarışının uzağında kalan Trabzonspor, önümüzdeki sezon için şimdiden kolları sıvadı. Bordo mavililer, Abdullah Avcı’nın eski talebesi Edin Visca için harekete geçme kararı aldı. Avcı’nın saha içi lideri olarak gördüğü Boşnak oyuncunun sakatlığı bu sezon Başakşehir’in kötü gidişindeki en büyük etkenlerden biri olarak göze çarpmıştı. Trabzonspor, Göksel Gümüşdağ’dan transfer için kolaylık isteyecek.

Topun ağzındakiler

Bir taraftan yapılacak transferler için dosya hazırlayan Abdullah Avcı, diğer taraftan önümüzdeki sene düşünmediği oyuncuları da belirlemeye başladı. Sezon başı kiralık olarak transfer edilen ancak şu ana kadar bir türlü gelişme kaydedemeyen Baker, Afobe ve Marlon’un sözleşmelerinin uzatılması düşünülmüyor. Hosseini ve Kâmil Ahmet’in de ligin geri kalanında performansları artmazsa gönderilecekler listesine eklenebileceği öğrenildi.

AVCI’DAN TAKIMA

Yeni bir seri başlatalım

Süper Lig'de son dört haftada kaybettiği 8 puanla şampiyonluk yarışında yara alan Trabzonspor, sezonu ilk dört takım arasında bitirerek Avrupa vizesi almayı planlıyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı, oyuncularından Ankaragücü maçıyla birlikte yeni bir galibiyet serisi istedi.