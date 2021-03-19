Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre üst klasman hakemlerine yapılan Covid-19 PCR testlerine göre, bir hakemin test sonucunun pozitif olduğu ifade edildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Bir Üst Klasman hakemimizin 17.03.2021 Çarşamba günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır.

Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."