İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Teknik Direktör Jose Mourinho’yu görevden aldı. Portekizli teknik adamın ekibinde yer alan Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin ve Giovanni Cerra'nın da görevlerinden alındıklarını açıklandı. İngiliz basınında yer alan iddialara göre Mourinho ile yolların ayırmasındaki nedeni, Portekizli teknik adamın kulübün katıldığı Avrupa Süper Ligi’ni desteklememesi.
2019 yılının kasım ayında takımın başına geçen Mourinho, Tottenham başına 86 maça çıkıp, 45 galibiyet 24 de mağlubiyet aldı. Tottenham, ligde ise 50 puanla 7. sırada yer alıyordu.
Tottenham, Mourinho ile yollarını ayırdı
19.04.2021 - 13:48 | Son Güncelleme: 19.04.2021 - 13:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tottenham, Jose Mourinho ve ekibi ile yolların ayrıldığını açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Teknik Direktör Jose Mourinho’yu görevden aldı. Portekizli teknik adamın ekibinde yer alan Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin ve Giovanni Cerra'nın da görevlerinden alındıklarını açıklandı. İngiliz basınında yer alan iddialara göre Mourinho ile yolların ayırmasındaki nedeni, Portekizli teknik adamın kulübün katıldığı Avrupa Süper Ligi’ni desteklememesi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Tottenham,Jose Mourinho,
783907 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/783907.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
33
22
5
6
37
71
02
FENERBAHÇE A.Ş.
34
21
6
7
27
69
03
GALATASARAY A.Ş.
33
20
5
8
33
65
04
TRABZONSPOR A.Ş.
34
16
11
7
9
59
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
34
15
7
12
15
52
06
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
33
13
12
8
10
51
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
33
14
8
11
13
50
08
DEMİR GRUP SİVASSPOR
33
12
14
7
7
50
09
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
33
13
10
10
9
49
10
GÖZTEPE A.Ş.
34
12
10
12
3
46
11
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
34
9
15
10
-10
42
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
33
10
11
12
-1
41
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
33
9
12
12
-12
39
14
HELENEX YENİ MALATYASPOR
33
8
13
12
-5
37
15
MKE ANKARAGÜCÜ
33
10
7
16
-12
37
16
KASIMPAŞA A.Ş.
34
9
10
15
-13
37
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
33
8
10
15
-17
34
18
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
33
8
9
16
-17
33
19
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
34
7
10
17
-23
31
20
GENÇLERBİRLİĞİ
33
8
7
18
-26
31
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
33
6
8
19
-27
26
Süper Lig Fikstür
35.Hafta Maçları
16.04.2021 16:00
Gençlerbirliği 2 - 3 Sivasspor
16.04.2021 16:00
Konyaspor 0 - 0 Hes Kablo Kayserispor
16.04.2021 19:00
Beşiktaş 2 - 2 Ankaragücü
16.04.2021 19:00
Fraport-tav Antalyaspor 2 - 3 Rizespor
17.04.2021 13:30
Denizlispor 2 - 3 Erzurumspor
17.04.2021 16:00
Trabzonspor 1 - 1 Atakaş Hatayspor
17.04.2021 16:00
Helenex Yeni Malatyaspor 1 - 0 Alanyaspor
17.04.2021 19:00
Göztepe 1 - 3 Galatasaray
18.04.2021 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 2 - 2 Kasimpaşa
18.04.2021 19:00
Başakşehir 1 - 2 Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GZT GİRESUNSPOR
31
19
6
6
25
63
02
ADANA DEMİRSPOR
31
18
7
6
28
61
03
YILPORT SAMSUNSPOR
30
16
10
4
19
58
04
İSTANBULSPOR A.Ş.
31
17
6
8
25
57
05
ALTAY
30
17
3
10
24
54
06
ALTINORDU
31
15
8
8
7
53
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
31
14
7
10
14
49
08
TUZLASPOR A.Ş.
31
14
5
12
-2
47
09
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
30
12
8
10
1
44
10
BURSASPOR
30
13
4
13
2
43
11
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
30
11
6
13
-1
39
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
30
10
5
15
-5
35
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
31
9
8
14
-9
35
14
ADANASPOR A.Ş.
30
9
7
14
-3
34
15
MENEMENSPOR A.Ş.
31
6
13
12
-19
31
16
AKHİSARSPOR
31
7
5
19
-22
26
17
ANKARASPOR
30
5
8
17
-24
23
18
ESKİŞEHİRSPOR
31
1
8
22
-60
8
PTT 1. Lig Fikstür
31.Hafta Maçları
17.04.2021 16:00
Ankara Keçiörengücü 0 - 1 Tuzlaspor A.ş.
17.04.2021 19:00
Adana Demirspor 3 - 0 Gzt Giresunspor
18.04.2021 13:30
Eskişehirspor 0 - 3 Aydeniz Et Balikesirspor
18.04.2021 16:00
Akhisarspor 1 - 1 Altinordu
18.04.2021 19:00
Istanbulspor 4 - 0 Menemenspor A.ş.
19.04.2021 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor - Ankaraspor
19.04.2021 16:00
Altay - Adanaspor
19.04.2021 16:00
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Beypiliç Boluspor
19.04.2021 19:00
Yilport Samsunspor - Bursaspor