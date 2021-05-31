Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Türk basketbolunun tarihi gecelerinden biri dün Köln'deki Lanxess Arena'da yaşandı. THY Euroleague'de 2018-2019 sezonunda final oynayan ancak CSKA Moskova'ya mağlup olan temsilcimiz Anadolu Efes, bir yıllık pandemi arasından sonra oynanan Euroleague finalinde kadrosunda Pau Gasol, Nikola Mirotic, Alex Abrines gibi NBA'de önemli başarılara imza atmış çok sayıda yıldızı bulunan Barcelona'yı devirerek şampiyonluğa uzandı.

Sertaç'la iyi başladık

Maça Sertaç Sanlı'dan gelen 8 sayıyla başlayan temsilcimiz, çember altını iyi savunmayınca ilk çeyrek 22-15'lik Barcelona üstünlüğüyle sona erdi. İki takımın da faul hakkını erken doldurduğu ikinci çeyrekte saha içi isabeti bulmakta zorlanan Shane Larkin'in serbest atışlarıyla 10 sayıya kadar çıkan farkı eriten Ergin Ataman'ın takımı, ilk yarıyı 39-36 önde kapadı.

Micic faktörü

Micic'in hem dışarıdan hem de içeriden bulduğu sayılarla yıldızlaştığı üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü eline alan Anadolu Efes, son periyoda 65-58 önde girdi. Bu çeyreğe iyi başlayan Barcelona bitime 04.58 kala Nikola Mirotic'in sayılarıyla skoru dengeledi: 69-69. Micic'in oyuna girmesiyle yeniden kontrolü eline alan Efes, sahadan 86-81'lik zaferle ayrıldı.

Şehitlerimize armağan

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman gurur dolu anlar yaşadı. Şampiyon koç, "Bırakın beni Türkçe konuşacağım" derken Türk halkına seslenerek, "Hepiniz orada izliyorsunuz biliyorum. Bu kupayı sizin için kazandık. Tüm Türk halkına armağan olsun, şehitlerimize armağan olsun... Alacağız dedik, ALDIK" dedi.

Hepsini kutlarım

Konuşmasına devam eden Ataman, "Yapabileceğimizi biliyorduk. Ritmimizi bulduk. Shane Larkin, en iyi oyunculardan biri. Micic ile birlikte onun maçıydı. Herkese tebrikler ama Larkin, yarı finalde iyi oynayamadı ama finalde Micic ile birlikte maçı kazandı. Hepsini tebrik ediyorum" diye konuştu.

EUROLEAGUE'İ KAZANAN İLK TÜRK

Tarihe geçti

n Euroleague’i kazanan ilk Türk koç olan Ergin Ataman, dört farklı takımla, dört farklı Avrupa kupası kazanmayı başardı. İşte o başarılar:

n Euroleague (2021) A.Efes

n EuroCup (2016) G.Saray

n EuroChallenge (2012) Beşiktaş

n Saporta Cup (2002)

Montepaschi Siena