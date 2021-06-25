Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’la sözleşme yenileyen Sergen Yalçın, sezon bitiminden sonra kaybedilen zamanı telafi etmek için harekete geçti. Tecrübeli çalıştırıcı geniş bir rapor sunarken, yönetimin de bu zamana kadar yapmış olduğu çalışmaları değerlendirerek fikirlerini paylaştı. Siyah beyazlı yöneticiler bir süredir Atletico Madrid’den ayrılan dünyaca ünlü golcü Diego Costa ile temaslarda bulunuyordu. Sergen Yalçın ise Şampiyonlar Ligi’nde diri ve genç bir takıma sahip olmak istediğini belirterek İspanyol yıldızın transferine karşı çıktı.

Haklı bulundu

Diego Costa’nın bonuslarla birlikte yıllık istediği 5 milyon avroluk ücretin çok fazla olduğunu dile getiren Sergen Yalçın’ın bu görüşü yönetim tarafından da haklı bulundu. Ghezzal’ın takımda kalmasını çok isteyen tecrübeli çalıştırıcı aksi durumda ise Cengiz Ünder, Adam Ounas’tan birinin transferine onay verdi. Yedek kulübesinin de güçlü oyunculardan kurulu olmasını isteyen başarılı çalıştırıcı, geçen sezon NEC Nijmegen’de çok başarılı bir sezon geçiren ve Türk statüsünde oynayabilecek olan Elayis Tavşan’ın da transferine de yeşil ışık yaktı.

Tercihi İspanya

Slovakya’da mecburi karantina süresinin devam etmesi sebebiyle Beşiktaş’ın planlanan kampı iptal edilmişti. Sergen Yalçın’ın, İstanbul’da başlayacak olan çalışmaların ardından güçlü rakiplerle hazırlık maçları yapmak için İspanya’da kamp yapılmasını istediği öğrenildi.

İSTEDİKLERİ

∂ Mame Diouf (Santrfor)

∂ M’Baye Niang (Santrfor)

∂ Salih Uçan (Orta saha)

∂ Cengiz Ünder (Sağ kanat)

∂ Mitrovic (Santrfor)

∂ Joao Mario (Orta saha)

∂ Adam Ounas (Sağ kanat)

∂ Chidozie Awaziem (Stoper)

∂ Elayis Tavşan (Sağ kanat)

∂ Atiba (Orta saha)

∂ Rosier (Sağ bek)

∂ Ghezzal (Sağ kanat)

İSTEMEDİKLERİ

∂ Diego Costa (Santrfor)

∂ Marko Arnautovic (Santrfor)

∂ Ljajic (Orta saha)

∂ Gökhan Töre (Sağ kanat)

∂ Boyd (Sol kanat)

∂ Mensah (Orta saha)