Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EURO 2020'de başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçeli stoper Attila Szalai, İtalyan ekibini harekete geçirdi. Napoli'nin 23 yaşındaki futbolcu için sarı lacivertlilere takas + bir miktar para teklifi ile geleceği iddia edildi.

İtalyan basınından Napoli Today sitesinin haberine göre; Napoli, yeni sezon çalışmalarını sürdürürken, transfer listesine Attila Szalai'yi de aldı. Haberde, genç stoperin Macaristan Milli Takımı ile başarılı bir performans sergilediğine vurgu yapılırken, sürpriz bir takas iddiasına da yer verildi.

SZALAI - MARIO RUI TAKASI GÜNDEMDE

Sarı lacivertlilerin Novak'ın yerine sol bek aradığı ve bu mevki için Mario Rui ile ilgilendiği, Napoli'nin de Szalai için bir miktar para ve Mario Rui takası önerisini masaya getirebileceği aktarıldı.

30 yaşındaki Portekizli futbolcu, geçen sezon 36 maça çıktığı Napoli formasıyla 2 asist kaydetti.

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