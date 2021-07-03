Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EURO 2020'de İtalya'nın yürüyüşü devam ediyor. Gök Mavililer, turnuvanın gizli favorisi olarak gösterilen Belçika'yı 2-1 yenerek yarı finalde İspanya ile eşleşti. Roberto Mancini'nin öğrencileri 13. dakikada Bonucci ile bir gol buldu. VAR incelemesi sonrasında bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ardından Belçika oyunda ağırlığını hissettirmeye başladı. Önce Kevin de Bruyne ardından Lukaku'nun şutlarında Donnarumma müthiş kurtarışlar yaptı. Karşılaşma bir ara voleybol maçına döndü. Vermaelen'in savunmadan çıkarken kaptırdığı top pahalıya patladı.

Taktik savaşı

Ceza sahası içinde topu önünde bulan Barella fileleri havalandırdı. Insigne 44'te turnuvanın en güzel gollerinden birine imza atarak farkı 2'ye çıkardı. Lukaku'nun 45+2'deki penaltı golü Belçika'nın soyunma odasına umutlu girmesini sağladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Belçika oyunu iyice rakip yarı alana yıktı. Kontrataklarla tehlikeli olan İtalya savunmada Belçika'ya duvar ördü. Son anlarda iki teknik adam arasında tam bir taktik savaşı yaşandı. Roberto Martinez'in ofansif hamlelerine Roberto Mancini iyi cevap verince tur İtalya'nın oldu.

TURNUVAYI KAPATTI

Spinazzola'nın gözyaşları

Turnuvanın en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen Leonardo Spinazzola maçın 79. dakikasında sakatlanarak sahayı sedyeyle terketmek zorunda kaldı. Aşil tendonundan sakatlanan ve turnuvayı kapatan 28 yaşındaki oyuncu gözyaşlarına hakim olamadı.

53 YILLIK ÖZLEM

Hasret bitecek mi?

İlk ve tek Avrupa şampiyonluğunu 1968'de yaşayan İtalya, turnuva tarihinde beşinci defa son dört takım arasına kaldı. Gök Mavililer, 2000 ve 2012'deki organizasyonlarda finalde kaybetmişti. İtalya'nın Dünya Kupası'nda ise dört şampiyonluğu bulunuyor.

EURO 2020'de son 8 takım belli oldu EURO 2020'de çeyrek final eşleşmeleri dün akşam oynanan İsveç Ukrayna maçıyla tamamlandı. Böylece son 8 takım belli oldu.

İtalya, Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda İtalya, normal süresi 0-0 biten karşılaşmanın uzatma devrelerinde Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.