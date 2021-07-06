Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Uçan, siyah-beyazlı takımın sezon hazırlıkları kapsamında yaptığı ilk antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Transfer sürecinde başka kulüplerden de teklif aldığını belirten yıldız oyuncu, "Diğer takımlar da beni istedi, onlara da teşekkür ediyorum ama ben Beşiktaş'ı tercih ettim. Bu kararı almamı sağlayan birçok sebep vardı. Bucaspor zamanında da beni istemişlerdi. Şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi ve Sergen Hoca benim için önemli faktörler oldu" dedi.

Sonuna kadar

Sergen Yalçın'ın 2013 yılında yorumculuk yaptığı dönemde, "Salih Uçan'ın büyük yıldız olma potansiyeli var" sözlerinin de Beşiktaş'ı tercih etmesinde etkili olduğunu söyleyen Salih Uçan, "Beşiktaş formasını sahiplenmek ve formayı aldığımda sonuna kadar götürmek istiyorum" diye konuştu. Orta sahada takım arkadaşlarıyla gireceği rekabete de değinen Salih, "Beşiktaş'a katkı vermiş ve şampiyonluk yaşamış oyuncular var. Bu oyuncularla birlikte mücadele edecek olmak bana mutluluk veriyor" şeklinde görüş belirtti.

8 numarada çok iyiyim

∂ Oynadığı pozisyonla ilgili de konuşan Salih Uçan, "Kendimi en iyi hissettiğim yer 8 numara. Çift yönlü oynayan bir kişiliğim var. Sergen Yalçın ile pozisyon ile ilgili bir şey konuşmadım. Hocanın beni istediğini ve benden faydalanacağını menajerime ilettiler. Gerisini hocayla konuşuruz, hocamız karar verir" dedi.

Şampiyon sahaya indi

Çifte kupalı şampiyon Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Çalışmaya izinli olan Vida ve millî takımda olan Larin, ülkelerinden dönen ve karantinada bulunan Josef de Souza, Welinton ve sakatlığı bulunan Hasic ile kadro dışı olan Lens katılmadı. Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Boyd, Douglas ve Umut Nayir de idmanda yer almadı.