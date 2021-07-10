Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Madalya haberlerinin ard arda geldiği bugünlerde sevindiren bir diğer haber de Ersu Şaşma'dan geldi. Şaşma, 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 5,60 metrelik derecesiyle 3. olmayı başardı.

BU ALANDA MADALYA KAZANAN İLK TÜRK

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın başkenti Tallinn'de gerçekleştirilen organizasyonda Ersu Şaşma, 5,60 metrelik derecesiyle bronz madalya elde etti.

Ersu bu sonuçla Avrupa şampiyonaları seviyesinde sırıkla atlamada madalya kazanan ilk Türk atlet olmayı başardı.

Merve Tuncel Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazandı Milli sporcumuz Merve Tuncel, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 1500 metre serbest stilde 15.55.23'lük derecesiyle Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanmayı başardı.

Berke Saka altın madalya kazandı Milli yüzücümüz Berke Saka, erkekler 200 metre bireysel karışıkta 2.00.04'lük derecesiyle Avrupa Gençler Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.