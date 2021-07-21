Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda PSV ile oynayacağı ilk maç öncesinde Teknik Direktör Fatih Terim, basın toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı. Hollanda’nın çok önemli takımlarından biriyle oynayacaklarını söyleyen Terim “Ön alan baskısını iyi yapıp topu kaptırdığında da kontra presi iyi yapan bir takım. Roger Schmidt çok saygı duyduğum bir meslektaşım. Ciddi ve önemli bir rakip ile oynayacağız” dedi.

Avantaj arıyoruz

Hedeflerinin rövanş için avantajlı bir skorla İstanbul’a dönmek olduğunu söyleyen Terim eksiklerle ilgili konuşmanın mevcut kadrodaki oyunculara saygısızlık olacağını ifade ederken “Kadrodaki herkes birbirinden değerli” dedi. Özellikle Ghezzal ve transferlerle ilgili sorulara karşılık Terim “Transferi aceleyle getirip Galatasaray'ın geleceğini, parasını tehlikeye atmak istemiyoruz. Taraftarımız bize güvensin. Her an transfer olabilir” diye konuştu.

Taraftar güvensin

Transfer politikasının önümüzdeki üç yılda değişeceğini söyleyen Fatih Hoca “Belki bazı maçları kaybedeceğiz, belki bir süre istedikleri gibi olmayacağız ama üç sene içerisinde çok şeyin değişeceğini görecekler. Tabii ki yarına da konsantreyiz. Transfer dinamik bir iştir. Bugün istediğimiz, anlaştığımız bir oyuncuyu yarın istemeyebiliriz. Aklımızda olmayan bir oyuncuyu da yarın alabiliriz. Kimlerin geleceğini yakında görürsünüz" sözlerini kullandı.

Onlar gözbebeğimiz

Fatih Terim, Başkan Burak Elmas’ın “Paramızın önemli bir kısmı dört oyuncuya gidiyor” sözleriyle ilgili olarak "Feghouli, Falcao ve Babel önemli oyuncularımız. Onlar bizim kıymetlilerimiz. Her an onlardan faydalanmayı düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

KEREM AKTÜRKOĞLU:

G.Saray yenmek için oynar

Sarı kırmızılıların millî futbolcusu Kerem Aktürkoğlu karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını söylerken "Galatasaray, adının olduğu her kulvarda başarı ve galibiyet için oynar. Zor bir maç olacağını biliyoruz. PSV karşısında en iyi şekilde mücadele edeceğiz” dedi.

PSV sonrası imza şov var...

Galatasaray'da PSV maçının ardından transferler arka arkaya gelecek. Sarı kırmızılı takım, Berkan ve Larsen transferlerini bitirdi. Aslan ayrıca Gedson ve Ghezzal’ın transferleri konusunda da epey yol aldı. Ghezzal’ın menajeriyle cuma günü son bir görüşme yapılacak ve bu transfer olumlu ya da olumsuz sonuçlandırılacak.

Yedi eksik

Galatasaray, Hollanda'daki mücadeleye tedavisi devam eden Taylan ve Jimmy Durmaz'ın yanı sıra henüz lisansı çıkarılmayan Oğulcan ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) testleri pozitif çıkan Yedlin ve Emre Akbaba’dan mahrum çıkacak. Diagne ve Omar ise listeye eklenmemişti.

Elmas ile dobra dobra: Ghezzal ile görüşüyoruz Elmas “İstediğimiz her oyuncuyla görüşmeye devam ederiz. Maliyeti, Hoca’mızın isteği, oyuncunun karakteri gibi kriterler doğrultusunda kimseyle görüşmekten çekinmeyiz” dedi

Burak Elmas duyurdu: Fatih Terim'le 3 yıllık sözleşme imzalandı Son dakika haberine göre Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Fatih Terim'den PSV açıklaması PSV Eindhoven maçı öncesi açıklama yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV'nin dikkat edilmesi gereken bir takım olduğunu söyledi.