Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Transferde geçen sezon olduğu gibi nokta atışlar yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi, stoper için Daniele Rugani'yi gözüne kestirdi. İtalyan devi Juventus'ta forma giyen 26 yaşındaki stoperin bir yıllık kiralanması hedeflendi. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da onayı alındıktan sonra İtalyan kulübüyle görüşmelere başlandı. Rugani'yi Serie A'da isteyen çok kulüp olmasına rağmen Beşiktaş'ın avantajı daha fazla. İtalyan stoperin yanı sıra Juventus da Beşiktaş'ın teklifine daha cazip bulunuyor. Sebebi ise Şampiyonlar Ligi...

DEVLER LİGİ FAKTÖRÜ

İtalyan devinin, Rugani'nin Şampiyonlar Ligi tecrübesi kazanması için Serie A'da orta sıra takımları yerine Beşiktaş'ta forma giymesini istediği öğrenildi. Şu anda tek sıkıntı ise satın alma opsiyonu. Beşiktaş'ın sözleşmede yer almasını istediği opsiyona Juventus sıcak bakmıyor. Rugani'nin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde piyasasını yükseltmesi durumunda ucuza gitmesini istemeyen İtalyan kulübü satın alma opsiyonu olmamasında diretiyor. Rugani'nin güncel piyasa değeri ise 5 milyon avro olarak gösteriliyor.

KENAN ŞAŞIRDI

İdmanlar zorluyor

∂ Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Kenan Karaman antrenmanların çok zorlayıcı geçtiğini söyledi. Düsseldorf'tan transfer edilen millî futbolcu, "İdmanlar Almanya'daki gibi modern ve zorlayıcı. Beşiktaş'ın başarısında antrenmanların çok etkisi olduğunu fark ettim" dedi.

SON 10 YILIN EN İYİSİ

Avrupa Kartal'ı

∂ Futbolda son 10 yılda ülke puanına en çok katkı yapan takım Beşiktaş oldu. Siyah beyazlılar 77,000 puan toplarken ikinci sıradaki Galatasaray 68,000'de kaldı. Diğer temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin puanı 53,500, Trabzonspor'un ise 32,500.

Komple stoper

Rugani'nin, Juventus ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. İtalyan oyuncu, geçtiğimiz sezonun devre arasında Cagliari'ye transfer olmuştu. 1.90 boyundaki stoper, defans bölgesinde oyun kurma özelliği, teknik yapısı, hızı ve pozisyon alma becerisiyle ön plana çıkıyor.

Beşiktaş'ta Ljajic'i isteyen kalmadı Alex Teixeira transferinin önündeki tek engel olarak duran Boşnak oyuncu idmanlarda da yalnızları oynuyor.

Mehmet Topal'dan Sergen Yalçın açıklaması Beşiktaş'ın yeni transferi Mehmet Topal, Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendisinin takıma gelmesini çok istediğini söyledi.