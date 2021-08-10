Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transferdeki suskunluğunu son günlerde yaptığı takviyelerle bitiren Fenerbahçe için camiayı heyecanlandıracak gelişme Fransa basınından geldi. İddiaya göre sarı lacivertliler, Kopenhag forması giyen 22 yaşındaki Jonas Wind için gözünü kararttı. 1,90'lık golcü için bonuslarla birlikte 9 milyon avro gözden çıkarıldı. Fransızlar bunu yazdı ama Kanarya açısından bakıldığında şu anda ciddi bir kadro şişkinliği ve eldekileri çıkaramama söz konusu. Camiada endişe olsa da Başkan Ali Koç, sabırlı ve planlı bir şekilde hareket ettiklerini, karamsarlığa gerek olmadığı görüşünde.

Fener'e para yağacak İmza törenine Başkan Ali Koç’un katıldığı Fenerbahçe Token’ın arzı 190 milyon 700 bin adet olacak. Kulübün kasasına en düşük 175 milyon TL girecek.