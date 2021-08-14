Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı öncesi Pelkas'tan sonra ikinci bir şok yaşadı. Sarı-lacivertli ekibin önemli isimlerinden Mert Hakan Yandaş'ın sağ ayağında kısmi yırtık tespit edildi.
ANTREMANDA YAŞADIĞI AĞRI SONRASI ORTAYA ÇIKTI
Kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımının bugün gerçekleştirdiği antrenmanda Mert Hakan Yandaş’ın ağrı hissetmesi sebebi ile Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR’ı çekildiği belirtilerek, oyuncunun sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi.
Mert Hakan Yandaş'ın tedavisine başlandığı kaydedildi.
Fenerbahçe'de Pelkas şoku! Fenerbahçeli Dimitris Pelkas, omuz sakatlığı nedeniyle 3 - 4 sahalardan hafta uzak kalacağını açıkladı.