Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu’nda Randers ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklarına hız kemeden devam ediyor. Kamp kadrosunu açıklayan sarı kırmızılı ekipte, Marcao kart cezasından olayı yer almadı.

BASIN TOPLANTISI GERÇEKLEŞECEK

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu’nda Randers ile deplasmanda oynayacağı ilk maç için bugün Danimarka’ya gidiyor. Danimarka’nın Aarhus kentine uçacak olan sarı-kırmızılılar, mücadele öncesi son antrenmanını müsabakanın gerçekleşeceği Randers Stadyumu’nda bugün TSİ 19.00’da yapacak. Teknik Direktör Fatih Terim’in, bir futbolcu ile birlikte katılacağı basın toplantısı ise TSİ 18.30’da başlayacak.

İLK 11’LER BELLİ OLDU

Brezilyalı futbolcu Marcao, sarı kart cezasından dolayı Randers maçının kadrosunda yer almadı. Galatasaray’ın Randers maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: "Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban."

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