Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, otel güvenlik görevlisinin kaburgasını kırdığı iddiasıyla hafta başından beri gözaltında tutulan Gogotchuri'nin durumuna ilişkin açıklama yaptı. Gogotchuri, turnuvadan diskalifiye edildi.
ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ
Gürcistan Paralimpik Judo Takımı sporcuları, kaldıkları otelin koridorunda yaptıkları gürültü sonrası güvenlik görevlisince uyarılmış, uyarı sonrası öfkelenen judocu Zviad Gogotchuri, güvenlik görevlisine saldırmıştı. Görgü tanıkları sporcunun olay sırasında alkollü olduğunu bildirmişti.
Emniyet kaynakları, sorgusunda Gogotchuri'nin suçunu itiraf ettiğini aktarmıştı.
34 yaşındaki Gogotchuri, Rio 2016 Olimpiyatlarında 90 kiloda altın madalya kazanmıştı.
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