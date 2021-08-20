Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile Ülker Stadı'nda karşılaşan ve maçtan 1-0 galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Genç oyuncuları Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler'in kaliteli ve karakterli bir görüntü sergilediğini belirten Pereira, tecrübeli oyuncuların arasında her iki ismin de hatasız oynadığını ve çok çalıştığını dile getirdi. Pereira, "Hem Muhammed hem de Arda kendilerini çok iyi hazırladılar. Kaliteli bir oyun sergiledikleri için mutluyum. Onlar genç oldukları için değil kaliteli ve karakterli oldukları için oynadılar" ifadelerini kullandı.

"TÜRK FUTBOLCU İÇİN ÇOK ÖNEMLİ FUTBOLCULAR OLACAK"

Genç oyuncuları yetiştirmek ve parlatmak adına onlara süre verilmesi gerektiğine değinen tecrübeli teknik adam, "Genç oyunculara özgüven vermeniz gerekir. Hata yaptıklarında onların desteklenmesi gerekir. Bunlar olduğunda kalite de varsa oyuncular parlar. Kariyerimde Porto gibi çok önemli bir kulüpte 5 yıl altyapıda çalıştım. Arda ve Muhammed karakterinde ve kalitesinde çok az oyuncu gördüm. İşlerine konsantre olur kendilerini geliştirirlerse ikisi de Türk futbolu için çok önemli futbolcular olacak" dedi.

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA: FENERBAHÇELİ DOĞDUM

Fenerbahçe'nin tek golünü atan ve attığı golün bugünde kalacağını, yarın daha fazla çalışacağını vurgulayan Muhammed, "Fenerbahçeli doğdum, hayallerim burada kupalar kazanmak. Yıllarca forma giyebilmek. Gol atmak bugün bana nasip oldu, bunun için çok mutluyum. Bu gol bugünde kalacak, yarından itibaren daha fazla çalışmaya devam edeceğim. Kendimi geliştirmek zorundayım" diye konuştu.

ARDA GÜLER: BUGÜNLÜK OLMADI

Arda Güler ise kendisine şans verdiği için teknik direktörü Vitor Pereira'ya teşekkür ederek, "Hocama, aileme ve büyük Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ederim. Çocukluğumdan beri o frikikte topun başına geçmenin hayalini kurdum, bugünlük olmadı. Abilerimizden çok şey öğrenmemiz lazım. Büyüdükçe küçülmemiz gerekiyor. Herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gümüş değil altın Sarı lacivertli temsilcimiz Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında ağırladığı Finlandiya temsilcisini genç yıldızı Muhammed Gümüşkaya'nın jeneriklik golüyle geçti, tura yaklaştı