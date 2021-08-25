Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin koronavirüs kapsamında kırmızı listeye aldığı ülkelerin futbolcularının, Premier Lig takımları tarafından alınan kararla, gelecek ay maç yapacak milli takımlara gönderilmeyeceği duyuruldu.

60 FUTBOLCUYU KAPSIYOR

Ligin internet sitesinde yer alan açıklamada, istemeden ancak oybirliğiyle alınan kararın gelecek ayki milli maç arasında kırmızı listede yer alan 26 ülkeye yolculuk yapması beklenen yaklaşık 60 futbolcuyu kapsadığı kaydedildi.

Açıklamada, kırmızı ülkeden dönen ve 10 günlük zorunlu karantinaya giren bir futbolcunun Premier Lig'de iki, UEFA organizasyonlarında ve Lig Kupası'nda birer maç kaçırabileceği vurgulandı.

TÜRKİYE'NİN KIRMIZI LİSTEDEN ÇIKARILMASI BEKLENİYOR

İngiltere'nin kırmızı listesindeki ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. İngiliz basında yer alan haberlere göre, yarın ya da perşembe günü kırmızı listenin güncellenmesi ve Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılması bekleniyor.

Milli futbolculardan Çağlar Söyüncü Leicester City'de, Ozan Tufan Watford'da ve Halil Dervişoğlu ise Brentford'da forma giyiyor.

İngiltere seyahat yasağını kaldırıyor Salgın tedbirleri meyve verdi. İngiltere, kırmızı listede tuttuğu Türkiye’ye seyahat engelini kaldırmaya hazırlanıyor. Turizmde en büyük rakipler İspanya, Yunanistan ve Portekiz için ise yasaklar sürecek.

İngiltere uluslararası seyahat listesini güncelledi İngiltere, geri dönüşlerde karantina kuralının uygulanmadığı "yeşil ülkeler" listesine, Almanya, Avusturya, Slovenya, Slovakya, Letonya, Romanya ve Norveç'i eklenirken Türkiye ise kırmızı listede yer almaya devam etti.