Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

İlk maç skoruna (1-2) ve Roma'nın 'defans güvenliği ağırlıklı' futboluna bakıldığında Trabzon için tur zaten zor görünüyordu. Bu sezon takımın başına geçen Mourinho ile birlikte daha disiplinli futbol oynayan İtalyan ekibi dün de ani çıkışlarla sonuca gitmeyi bildi. İlk yarıda topla daha çok oynayan temsilcimizde her futbolcu hücum bölgesinde karşısında üç-dört rakip oyuncu buldu. Net pozisyonları üreten yine de Roma'ydı. Sık sık sağ çizgiden bindirmeler yapan sağ bek Karsdorp'un pasında Bryan Cristante on sekiz dışından topa cetvelle çizer gibi düzgün vurdu: 1-0.

ÖMÜR DE YETMEDİ

İkinci yarıda Abdülkadir Ömür'ün sahaya girmesiyle temsilcimiz kıpırdamaya, rakibini sıkıştırmaya başladı. Kolay adam eksiltip rakibin dengesini bozan bordo mavililer Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda kaleci Patricio'ya takıldı. Yine kendi alanında oyunu daraltıp hızlı çıkan Roma, Veretout'un uzun pasında defans arkasına sarkan Zaniola ile farkı ikiye çıkardı. Tur umutlarının neredeyse yok olmasıyla oyundan düşen Trabzonspor, El Shaarawy'nin golüyle birlikte sahadan boynu büyük ve Avrupa'ya veda ederek ayrıldı.

ABDULLAH AVCI: İLERİYE BAKACAĞIZ

Karşılaşmayı değerlendiren Trabzonspor'un çalıştırıcısı Abdullah Avcı, "Konferans Ligi'nin üzerinde bir takımla oynadık ama oyunu hiçbir zaman vermedik. İkinci yarı oyuna üstün başladık, pozisyonlarımız vardı. Roma kalecisi Rui Patricio arka arkaya üç net gol çıkardı. Oyun olarak kaybetmediğimiz ve içinde kaldığımız bir oyunda rakibin geçiş ataklarından dolayı yediğimiz goller üzdü ama ileriye bakacağız" sözlerini kullandı.

CORNELIUS SAKATLANDI

Trabzonspor'un yeni transferi Cornelius sakatlandı. Omzuna darbe alan Danimarkalı futbolcu tedavisine rağmen maça devam edemedi ve 19. dakikada yerini Djaniny'ye bırakmak zorunda kaldı. Forvet oyuncusunu yedek kulübesine gelirken acı çektiği görüldü.

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