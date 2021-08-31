Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor, üçte üç yaparak millî araya ligin zirvesinde girmeyi başardı. Bordo mavili takımdaki büyük değişim de gözden kaçmadı. Hüseyin Çimşir döneminde başlayan, Abdullah Avcı’yla da devam eden ‘skoru tutamama’ problemi bu sezon görünmüyor. Trabzonspor, geçen sezon öne geçtiği 7 maçta skoru koruyamadığı için puan kaybı yaşamış, şampiyonluk yarışından da erkenden kopmuştu. Bu sezon ise tablo tersine dönmüş durumda.

Deplasman canavarı

Bordo mavililer üç maça toplam 8 gol sığdırırken bunların 6’sı ilk yarılarda geldi. Golleri erkenden bulan ve skoru tutmayı başaran bordo mavililer kalesinde sadece 2 gol görürken puan kaybı yaşamadı. Fişi erkenden çeken Karadeniz ekibi aynı zamanda 2021 yılındaki dış saha yenilmezliğini de sürdürdü. Deplasmanda son mağlubiyetini Kadıköy’de Fenerbahçe’den alan Trabzonspor, sonrasında oynadığı 19 dış saha maçında yenilmezken 10 galibiyet, 9 beraberlik elde etti.

NWAKAEME

Burak’ı yakaladı

∂ Trabzonspor’un Nijeryalı oyuncusu Nwakaeme, Süper Lig’in ilk üç haftasını boş geçmedi. Malatyaspor, Sivasspor ve Giresunspor maçlarında 1’er gol atma başarısı gösteren başarılı oyuncu, üçte üç yaptı. Anthony Nwakaeme, 2011-2012 sezonunda Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk üç müsabakada fileleri sarsan Burak Yılmaz’ı da yakalamış oldu.

TRABZON’U TAKİP EDİYOR

Mourinho alkışladı

∂ UEFA Konferans Ligi’nde Trabzonspor’u eleyen Roma’nın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, bordo mavili takıma mesaj yolladı. Giresunspor maçı sonrası kulübün Instagram hesabından paylaştığı sevinç fotoğrafına Mourinho da alkış emojisi gönderdi.

Trabzonspor 51 hafta sonra liderlik koltuğunda Süper Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, uzun bir aradan sonra liderlik koltuğuna oturdu.

Trabzon sakata geldi Bordo mavili takımda Cornelius, Bruno Peres, Gervinho ve Trondsen sahaya yer alamayacak. Ayrıca Dorukhan’ın sakatlığı da sürüyor…