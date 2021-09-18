Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Avrupa Ligi’ne 1 puanla başlayan Fenerbahçe, Almanya’dan buruk ama iddialı döndü. Son dakika kaçan penaltıyla beraberliği razı olan sarı lacivertlilerde Teknik Direktör Vitor Pereira, ortaya konan iyi ve istekli mücadele için oyuncularına teşekkür etti. “Böylesine hırslı ve istekli oynadığımız sürece bileğimiz bükülmez” diyen Portekizli teknik adam artık Başakşehir maçına odaklanmaları gerektiğini söyledi. Pereira “Şimdi beynimizdeki çipi değiştirip lige konsantre olmalıyız. Eintracht Frankfurt maçı geride kaldı” dedi.

HEDEF BAŞAKŞEHİR

Her geçen gün daha iyi bir futbol ortaya koyduklarını ifade eden Pereira “Son dakikaya kadar kazanma arzusuyla mücadele ettik. Bu, takım adına son derece güzel ve olumlu bir durum. Bu inançla, oyunumuzun üzerine koyarak devam etmeliyiz” diye konuştu. Henüz puanla tanışamayan Başakşehir’in büyük bir gayret içinde olacağını vurgulayan başarılı hoca, “Yine tempolu, kaliteli bir oyunla ve sahaya karakter koyarak kazanmak istiyoruz. Üç günde bir maç periyodunda olabildiğince güçlü kalmalıyız” ifadelerini kullandı.

ALKIŞLAR MESUT'A

Alman medyası istatistiklere göre sahanın en iyisi olan Mesut Özil’e övgüler yağdırdı. Yaklaşık üç yıl sonra Almanya’da maça çıkıp ağları havalandıran Mesut için Bild, geceyi “Özil’in dönüşü! Önce gol, sonra gerginlik... Üzücü olan tek şey Mesut Özil’e atılan maddelerdi. Mesut buna öpücük ile karşılık verdi” sözleriyle özetledi. Mesut da sosyal medya hesabından “Daha iyi bir sonuç olabilirdi bizim için. Şimdi önümüzdeki maçlara odaklanacağız” paylaşımını yaptı.

MESUT'UN İSTATİSTİKLERİ

8,4 aksiyon değeri

1 gol

İleriye doğru pas isabeti %72

3/5 ikili mücadele kazanma

3 pas arası

2 top çalma

5 önemli pas

3 oluşturulan fırsat

"HAK ETMEMİŞLERDİ"

Son dakikada kurtardığı penaltıyla takımına beraberlik getiren Frankfurt’un kalecisi Kevin Trapp “Penaltıyı kurtarınca rahatladım. Yoksa Fenerbahçe hak etmediği bir galibiyet alacaktı” dedi. Trapp, beraberliğin iki taraf için de adil olduğunu söyledi.

ZAMAN KALMADI

Eintracht Frankfurt maçından sonra geceyi Almanya’da geçiren Fenerbahçe, dün öğlen İstanbul’a döndü. Maç ve yol yorgun olan sarı lacivertliler günü yenileme çalışmaları ve masajla geçirdi. Fenerbahçe bugün bir taktik antrenman yapacak ve Başakşehir maçına çıkacak.