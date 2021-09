Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Kendisini “Ben sizin bildiğiniz gibi bir Brezilyalı değilim. Sezon devam ederken Rio karnavalına gitmem. Disiplinliyimdir. Sadece işimi yaparım” diyerek tanımlayan Luiz Gustavo sözünün hakkını veriyor. Fenerbahçe’de Ersun Yanal ve Erol Bulut’un vazgeçilmezi olan, Emre Belözoğlu döneminde kızağa çekilse de Vitor Pereira ile yeniden doğan sambacı, sarı lacivertlilerin bu sezon oynadığı 8 resmî maçın tamamında tam zamanlı görev aldı. Altay’la birlikte saniye kaçırmadan oynayan 34 yaşındaki Gustavo, ortalama 12,8 km’lik derecesiyle takımın en çok koşanı olmayı da başardı.

Ortanın demirbaşı

Vitor Pereira bu sezon orta sahada Ozan, Zajc, Mert Hakan, Sosa ve Meyer’e şans verdi, sabit olan isim ise Luiz Gustavo oldu. Profesyonelliğiyle takımdaki herkesin parmakla gösterdiği sambacı, antrenmanlara ilk gelen isim. Her gün salonda ekstra idman yaparak fit kalmayı başaran kaptanın takım içinde büyük bir saygınlığı var. Buna rağmen o oyunu gibi mütevazı. “Ben hayatımdaki her güzel şeyi futbola borçluyum ve mesleğime aşkla bağlıyım” diyen Gustavo, “Bunun için her gün idman yapmaktan, çalışmaktan keyif alıyorum. Daha azını yapamam” ifadesiyle örnek bir profil çiziyor.

Serdar Dursun döndü

Fenerbahçe, bir günlük iznin ardından Giresun karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Uzun süren sakatlığını atlatan Serdar Dursun’un da takımla birlikte çalıştı. İlk haftada köprücük kemiği kırılan golcü tam 37 gün sonra geri döndü. Zajc özel program uygularken, Nazım, Sosa, Tisserand ve İrfan Can’ın tedavisine devam edildi.

MORALİNİ BOZMA

Muhammed’e tam destek

∂ Sivas beraberliğinde tepki alan, Başakşehir yenilgisinde eleştirilerin merkezinde olan Muhammed Gümüşkaya’ya hocası sahip çıktı. Genç oyuncuyla özel görüşme yapan Pereira, “Ben sana güveniyorum. Çalışmaya devam et. Daha iyi şeyler yapacaksın” sözleriyle moral aşıladı.

Gustavo'dan yönetime: Bırakın gideyim Fenerbahçe’de yıllık 3,5 milyon avro alan Brezilyalı, Belözoğlu’nun hoca olarak kalması durumunda gitmek istediğini söyledi. Yönetim Belözoğlu olmasa bile maliyetten dolayı bu ayrılığa sıcak bakıyor.