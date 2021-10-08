Türkiye Gazetesi

FIFA kokartlı hakemimiz Abdulkadir Bitigen, 2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak Azerbaycan-İrlanda Cumhuriyeti maçında VAR olarak görev alacak.

MAÇIN AVAR'I ALİ PALABIYIK

FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Azerbaycan ile İrlanda Cumhuriyeti arasında yarın oynanacak 2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu müsabakasında Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas'ın yöneteceği müsabakada Ali Palabıyık da Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) görevini üstlenecek.

Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi maçında düdük çalacak UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya'nın Sparta Prag ile İskoçya’nın Rangers takımları arasında oynanacak maçın hakemi Ali Palabıyık oldu.