Türkiye Gazetesi

Konyaspor maçında omzu kırılan Fenerbahçe'nin milli file bekçisi Altay Bayındır, ameliyat oldu. Başarılı geçen ameliyat sonrası Bayındır'ın tedavi altına alındığı öğrenildi.

OPERASYON SONRASI İYİLEŞME SÜRECİ İÇİN TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynanan İttifak Holding Konyaspor müsabakasında omzu kırılan genç kaleci, Fulya Acıbadem Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirdi. Altay'ın tedavisine başlandı.

Altay Bayındır’dan kötü haber! Sahalardan 3 ay uzak kalacak Dün akşam oynan Konyaspor maçında omuzundan sakatlanan Altay Bayındır’dan kötü haber geldi. Başarılı file bekçisi sahalardan 3 ay uzak kalacak. Gelen haber taraftarları üzerken, Altay’ın sezonun ilk yarısında forma giyme ihtimali çok zayıf gözüküyor.

PFDK, Altay Bayındır ve Samuel'in cezasını açıkladı PFDK, Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili kararlarını açıkladı. Fenerbahçe'den Altay Bayındır'a 1 ve Bright Osayi-Samuel'e 3 maç ceza verildi.