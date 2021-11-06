Türkiye Gazetesi

​Sırbistan'da düzenlenen Dünya Erkekler Boks Şampiyonası 63,5 kilo finalinde Kübalı Andy Cruz Gomez'le mücadele eden milli sporcu Kerem Özmen, gümüş madalya aldı.

FİNALDE ALTIN MADALYALI SPORCUYA MAĞLUP OLDU

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyonada final için ringe çıkan Kerem Özmen, olimpiyat altın madalyalı Andy Cruz Gomez ile karşılaştı.

Rakibine puanla yenilen 19 yaşındaki milli boksör, dünya ikincisi olarak gümüş madalya aldı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN KEREM'E TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Kerem Özmen’i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında "Sırbistan’da düzenlenen Dünya Erkekler Boks Şampiyonası’nda 63.5 kiloda ülkemizi temsil eden Kerem Özmen, tarihi bir başarıya imza atarak gümüş madalya kazandı. 19 yaşındaki milli boksörümüzü gönülden tebrik ediyor, gelecek organizasyonlarda kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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