Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin 2022 Dünya Kupası play-off turundaki rakibi belli oluyor. Kura çekimi, FIFA’nın İsviçre’nin Zürih şehrindeki merkezinde 19.00’da gerçekleşecek. Play-off etabında, Avrupa elemelerinde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi’nden gelen 2 takım mücadele edecek. A Millî Takım kura çekiminde seri başı olmayacak.



A Millî Takım gruplarda son maçında Karadağ'ı 2-1'le geçerek play-off'lara kalmaya hak kazandı

Muhtemel rakipler

Ay yıldızlı ekibin muhtemel rakipler arasında Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler bulunuyor. Play-off’ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde maçlar seri başı takımların evinde oynanacak. Finale kalan 6 takımın 3’ü Katar biletini alacak. Play-off’larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart’ta yapılacak.

Seri başı takımlar

> Portekiz

> İskoçya

> İtalya

> Rusya

> İsveç

> Galler

Seri başı olmayanlar

> Türkiye

> Polonya

> K. Makedonya

> Ukrayna

> Çekya

> Avusturya

A Milli Takım'ı play-off'ta güçlü ülkeler bekliyor | İşte muhtemel rakipler 'Bizim Çocuklar' zoru başardı ama şimdi daha zorlu maçlar var. Ay yıldızlı ekibimiz Katar için iki rakibini elemek zorunda. İlk maçta bu altı dişli ekipten biriyle karşılaşacağız: Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç, Galler

A Millî Takım Karadağ'ı devirdi, Play-off'a kaldı Ay-yıldızlı ekibimiz Beqiraj'ın golüyle geri düşse de moral bozmadı. Kerem beraberliği, Orkun bazukasıyla galibiyeti getirdi. Norveç, Hollanda'ya yenilince grup ikincisi olarak Dünya Kupası yolculuğumuzu sürdürdük