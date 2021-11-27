Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9' Batshuayi'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Ghezzal'ın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Okan kornere çeldi.

18' Rosier'nin ceza sahası içinde topa elle müdahale etmesini hakem Hüseyin Göçek VAR'a danışarak penaltı olarak değerlendirdi.

22' Diabate'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Mert'in sağından ağlarla buluştu. 0-1

36' Necip Uysal'ın Diabate'ye yaptığı müdahaleyi hakem Hüseyin Göçek önce sarı kart olarak değerlendirdi. Oyun bir süre devam ettikten sonra VAR'dan uyarı alan hakem Göçek, pozisyonu izleyerek, Necip Uysal'ı direkt kırmızı kart ile oyundan attı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46' İkinci yarı hakemin düdüğü ile başladı!



46' Beşiktaş'ta sakatlanan Ghezzal yerini Welinton'a bıraktı.Rachid Ghezzal - Welinton



49' Sol kanattan ceza sahasına giren Aziz Behich, topu içeri verdi ancak Welinton topu kornere çeldi.



54' Beşiktaş gole çok yaklaştı! Sol kanattan Pjanic'in ortasında arka direkte bomboş durumda olan Larin'in kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.



55' Savunmadan atılan uzun topta kalesini terk eden Mert Günok, zamanlama hatası yaptı ve topu ıskaladı. Topu takip eden Balde, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi.Gol - Ibrahima Balde



62' Beşiktaş'ta Josef, Traore'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Souza



64' Hızlı gelişen hücumda Balde'nin ceza sahası sağ çaprazdan şutunda kaleciden seken topu kale önünde Serginho tamamladı.



71' Direkten döndü! Sağ kanattan Rosier'in ortasında top yakın kale direğinden oyun alanına döndü.



90' Giresunspor ilginç bir golle farkı 4'e çıkardı! Hızlı gelişen atakta, Flavio'nun pasında topa hareket etmek isyen kaleci Mert çime takılarak yere düştü. Champness, topu boş ağlara gönderdi.Gol - Joe Champness



90' Giresunspor sahadan 4-0 galip ayrıldı.

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