Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Galatasaray, İzmir ekibi Altay'ı konuk etti. Sarı-kırmızılılar Kappel'in golüyle 1-0 geriye düşse de Halil ve Diagne'nin golleriyle öne geçmeyi başardı. 86. dakikada penaltı kazanan Altay, Bamba ile skoru eşitledi. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi. Galatasaray'ın galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar puanını 23 yaparken Altay puanını 12'e yükseltti.

"CİMBOM" GALİBİYETE HASRET

Galatasaray'ın Süper Lig'deki kazanamama serisi 4 maça çıktı. Son olarak ligin 11. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi mağlup eden sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 4 karşılaşmada 3 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.

TERİM'SİZ 2 MAÇTA 4 PUAN KAYBETTİ

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in cezalı olduğu 2 maçta galip gelemedi.

Ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra toplamda 6 maç ceza alan Terim, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Altay karşılaşmalarında takımının başında yer alamadı.

Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 0-0 ve 2-2'lik skorlarla berabere kaldı. Galatasaray, Terim'in olmadığı 2 maçta toplam 4 puan kaybetti.

HALİL DERVİŞOĞLU 2. KEZ FİLELERİ SARSTI

Galatasaray'ın milli futbolcusu Halil Dervişoğlu, bu sezon Süper Lig'de 2. kez gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı formayla 11. lig maçına çıkan Halil, 7. haftadaki Göztepe karşılaşmasının ardından Altay maçında da fileleri havalandırdı.

DİAGNE, OYUNA GİRDİ GOLÜNÜ ATTI

Sarı-kırmızılı takımın Senegalli oyuncusu Mbaye Diagne, oyuna girdikten 10 dakika sonra fileleri havalandırdı.

Müsabakanın 69. dakikasında Mustafa Muhammed'in yerine oyuna giren Diagne, 79. dakikadaki kornerde kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Bu sezon ilk haftadaki GZT Giresunspor maçında gol sevinci yaşayan Diagne, ligde 14 maç sonra bulduğu golle ikinci kez skoru değiştirdi.

ALTAY, VAR İLE PENALTI KAZANDI

Konuk takım, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması sonrasında penaltı kullandı.

Müsabakanın 83. dakikasında ceza sahası içinde İbrahim Öztürk'ün kafayla vurduğu top Berkan Kutlu'dan döndü. Önce devam kararı veren Cüneyt Çakır, VAR odasındaki Bahattin Şimşek'in uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi.

Çakır, Berkan'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Karşılaşmanın 86. dakikada penaltıda topun başına geçen Bamba, skoru 2-2'ye getiren golü kaydetti.

İZMİR TEMSİLCİSİ 8 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Altay'ın Spor Toto Süper Lig'deki galibiyet hasreti 8 maça çıktı. Sezona iyi başlayan siyah-beyazlılar, son olarak 7. haftada sahasında Beşiktaş'ı mağlup etti. İzmir temsilcisi, sonrasında çıktığı 8 lig maçında 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet gördü.

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ara pasına hareketlenen Mustafa Muhammed hafif sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Mısırlı futbolcunun vuruşunda son anda yatarak araya giren İbrahim Öztürk topu kornere gönderdi.

17. dakikada konuk takım öne geçti. Ceza sahası içi sağ köşesinde topla buluşan Pinares, Kappel ile verkaç yaptı. Penaltı noktasının sağında yeniden topu alan Şilili futbolcunun şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlarla buluştu: 0-1.

25. dakikada Van Aanholt'un soldan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Nelsson altıpasta kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Lis, yakın mesafeden üzerine sert gelen topu güçlükle önledi.

30. dakikada hızlı gelişen ev sahibi takım atağında sol kanatta topla bulunan Van Aanholt, yerden ortasını altıpas gerisine gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Mustafa Muhammed'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

32. dakikada Kappel'in pasıyla savunma arkasına sarkan Bamba, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Fildişi Sahilli futbolcunun yerden sert şutunda kaleci Muslera ayaklarıyla topun ağlara gitmesini önledi.

34. dakikada sarı-kırmızılı ekip beraberliği sağladı. Marcao'nun savunma arkasına gönderdiği yüksek pasa hareketlenen Feghouli, sağ çaprazda gelişine topu ortaya çevirdi. Altıpasa hareketlenen Halil Dervişoğlu, arka direkte uygun durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

İlk yarının kalan bölümünde iki takım adına da önemli bir gol pozisyonu yaşanmadı ve devre arasına 1-1 beraberlikle girildi.

53. dakikada Van Aanholt'un soldan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Halil Dervişoğlu'nun kafayla vurduğu top arka direkteki Feghouli'ye çarparak auta gitti.

55. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun uzun paralel pasında ceza sahası içi sağ çapraza hareketlenen Feghouli, meşin yuvarlağa bekletmeden vurdu ancak top yandan auta çıktı.

58. dakikada Marcao'nun pasıyla soldan savunma arkasına sarkan Van Aanholt, ceza sahası içinde topla buluştu ve pasını uygun durumdaki Halil Dervişoğlu'na çıkardı. Milli futbolcu, şutunda kaleci Lis savunmadan seken meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

74. dakikada Morutan'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda savunmadan seken top az farkla yandan auta gitti.

79. dakikada Galatasaray öne geçti. Van Aanholt'un sağdan kullandığı kornerde altıpas gerisinde yükselen Diagne yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

82. dakikada Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı top penaltı noktası civarındaki Bamba'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun uygun durumda vuruşunda Muslera sağına yatarak önemli bir tehlikeyi uzaklaştırdı.

83. dakikada Altay, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla penaltı kazandı. Ceza sahası içinde İbrahim Öztürk'ün kafayla vurduğu top Berkan Kutlu'dan döndü. Önce devam kararı veren Cüneyt Çakır, VAR odasındaki Bahattin Şimşek'in uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi. Çakır, Berkan'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 86. dakikada penaltıda topun başına geçen Bamba, meşin yuvarlağı Muslera'nın sağından ağlara gönderdi: 2-2.

Müsabaka, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

GALATASARAY'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Altay'ı konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ligde son oynanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda yapılan maça Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Sofiane Feghouli, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Oğulcan Çağlayan, Olimpiu Morutan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Mbaye Diagne yer aldı.

Teknik direktör Fatih Terim, ligin 14. haftasında deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Yeni Malatyaspor müsabakasının ilk 11'inde görev verdiği Babel, Barış Alper YIlmaz, Emre Kılınç ve Diagne'yi yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Mustafa Muhammed ve Feghouli'yi görevlendirdi.

AYTAÇ KARA 8 MAÇ SONRA KADRODA

Galatasaray'da orta saha oyuncusu Aytaç Kara, Süper Lig'de 8 maçın ardından kadroya alındı.

Sezon başında transfer edilen Aytaç, UEFA Avrupa Ligi listesinde yer almazken Süper Lig'de de uzun bir süredir müsabaka kadrosuna yazılmadı.

Son olarak 6. haftada deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapılan maçın 21 kişilik kadrosunda bulunan ve süre alamayan Aytaç, 8 karşılaşmanın ardından Altay mücadelesiyle kadroya girebildi.

Aytaç, bu sezon Süper Lig'de sadece 1 karşılaşmada 45 dakika süre bulabildi.

CİCALDAU VE ÖMER BAYRAM KADRODA YOK

Sarı-kırmızılı ekipte istikrarlı futbolcu Alexandru Cicaldau ile takımın tecrübelilerinden Ömer Bayram müsabaka kadrosuna yazılmadı.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Arda Turan ve Sacha Boey'in yanı sıra son dönemde kadroya giremeyen Gustavo Assunçao kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yanı sıra ilk 11'in değişmezlerinden Cicaldau ve tecrübeli oyuncu Ömer Bayram da 21 kişi arasına giremedi.

Sarı-kırmızılı takımda ismi açıklanmayan bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.

FATİH TERİM CEZALI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamadı.

Süper Lig'in 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde iki sarı kart görerek sahadan atılan Terim, bu ihlalinin cezasını Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasında doldurdu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun ayrıca 2 farklı gerekçeyle toplam 5 maç ceza verdiği Terim, Altay maçında da görev yapamadı.

Fatih Terim'in yerine sarı-kırmızılı takımın başında antrenörler Selçuk İnan ve Necati Ateş yer aldı.

GALATASARAY'DAN ANLAMLI PANKART

Sarı-kırmızılı futbol takımı, sahaya kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak için pankartla çıktı. Ev sahibi takımın futbolcularının seremoni için taşıdığı pankartta "Kadına şiddete son diyoruz." ifadeleri yer aldı.

TARAFTARLAR MUSTAFA CENGİZ'İ UNUTMADI

Galatasaraylı taraftarlar vefat eden eski başkan Mustafa Cengiz için pankart açtı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kale arkasında yer alan ve Mustafa Cengiz'in resmedildiği pankartta "Başımız sağ olsun." ifadesini yazdı.

REZAN EPÖZDEMİR, BASIN TRİBÜNÜ KOLTUKLARINI YENİLETTİ

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Nef Stadı'nın basın tribünündeki koltukları yeniletti. Basın tribününe gelen Epözdemir, basın mensuplarının çalışma şartlarını inceledi. Koltukları yenileten Epözdemir, tribündeki eksikleri not alarak en kısa zamanda gidereceklerini belirtti.

ALTAY'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Süper Lig'de son yaptıkları Medipol Başakşehir maçının ilk 11'inde zorunlu tek değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray maçına takımını Mateusz Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Kazımcan Karataş, Zeki Yıldırım, Andre Poko, Leandro Kappel, Cesar Pinares, Rodriguez, Karamoko Bamba 11'iyle çıkardı.

Cİhan Topaloğlu, Ahmed Rayan, Cem Özgener, Ceyhun Gülselam, Deniz Kadah, Erhan Çelenk, Marco Paixao, Serge Aka, Thaciano Mickael ve Tolga Ünlü yer aldı.

Mustafa Denizli, Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de oynattığı ancak cezalı duruma düşen Khaly Thiam'ın yerine Zeki Yıldırım'ı görevlendirdi.

Galatasaray başvurmuştu: TFF'den derbiye 'yüzde 50' engeli Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımlarının ilk kez karşı karşıya geleceği derbi için sarı kırmızılı yönetimin 'yarı yarıya taraftar' başvurusu TFF tarafından 'güvenlik' gerekçesiyle kabul edilmedi.

Galatasaraylı bir futbolcu koronaya yakalandı Galatasaray, futbol takımından bir sporcunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.