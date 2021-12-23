Türkiye Gazetesi

Malatya'da futbol karşılaşmasının üzerine gölge düştü. Evinde Yukatel Kayserispor'u ağırlayan Öznur Kablo Malatyaspor'un galip götürdüğü maçın, uzatmalarda beraberlikle bitmesi üzerine gerginlik çıktı. Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, maçın hakemi olan Hüseyin Göçek'in üstüne yürüdü. Olaya polislerin dahil olamsı üzerine, hakemler sahadan güvenlik koridoru ile çıkarıldı.

MALATYA 7 MAÇTIR KAYIP

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor karşılaşması 2-2 sona erdi. Bu sonuçla Kayserispor puanını 21'e Malatyaspor ise 15'e yükseltti. Kötü gidişi durduramayan Malatyaspor'un kazanamama serisi 7 maça yükseldi.

Hakem Hüseyin Göçek, sahada zor anlar yaşadı.



HAKEMLER SAHADAN ÇEVİK KUVVET EKİPLERİ EŞLİĞİNDE ÇIKABİLDİ

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 2-2 sona eren Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor maçının ardından gerginlik yaşandı.

Yeni Malatya Stadyumu'nda 2-2 sona eren karşılaşmanın ardından Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, sahaya girerek hakemlerin üzerine yürüdü. O anlarda tribünlerden "Vur, vur" sesleri yükseldi. Orta sahaya kadar ilerleyen Gevrek, futbolcuların araya girmesiyle durduruldu. Başkan Gevrek, futbolcu ve polis ekiplerince sakinleştirilmeye çalışılırken, hakemler sahadan ayrılamadı.

Çevresi polis ekiplerince kapatılan hakemler Hüseyin Göçek, Kamil Çetin ve Candaş Elbil, çevik kuvvet ekiplerince oluşturulan koridor eşliğinde yaklaşık 20 dakika sonra soyunma odasına geçebildi. Hakem üçlüsüne taraftarlar da tepki gösterirken, polis statta yoğun güvenlik önlemi aldı.

Maçın ilk yarısı, Malatyaspor üstünlüğü ile tammalanmıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR-İLK YARI

5. dakikada Yeni Malatyaspor’un sağ kanattan geliştirdiği atağında Mustafa’nın ara pasında savunmadan dönen topla buluşan Adem’in sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.

11. dakikada Emrah’ın ceza sahasına yaptığı ortada defansta Sadık araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

21. dakikada ev sahibinin atağında arkaya atılan topla buluşan Tetteh’in ceza sahasına yaptığı ortada topu alan Adem kalecinin önde olduğunu görünce topu aşırtma yaparak kaleye gönderdi ancak başarılı olamadı.

25. dakikada orta yuvarlakta topu kapan Ndong sol çapraza koşan Mounir’e pasını verdi. Topu alarak ceza alanına giren Mounir, karşı karşıya kaldığı kaleci Lung’ın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

36. dakikada yine soldan atağa çıkan yeni Malatyaspor’da Mounir’in ceza sahası önüne yaptığı ortada şık bir çalımla defansı geçen Adem Büyük karşı karşıya kaldığı kalecinin sağından sağ ayağıyla vurduğu topu ağlara gönderdi. 2-0

39. dakikada Kayserispor’da Emrah’ın sağ kanattan ceza sahasına yolladığı topu alan Onur’un bekletmeden arka direğe yaptığı pasa hiçbir takım arkadaşı çıkamayınca ev sahibi takım için tehlike uzaklaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR-İKİNCİ YARI

56. dakikada sağ kanattan Onur Bulut’un ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Gavranovic’in kafa vuruşunda top üst direğe çarparak ağlarla buluştu. 2-1

60. dakikada kontratağa çıkan Kayserispor’da Mustafa’nın pasında topla buluşan Onur’un sağ kanattan vuruşunu kaleci Ertaç kurtardı.

68. dakikada Kemen’in rakip ceza sahasına yolladığı topu kapan Onur’un sert vuruşunda kaleci Ertaç gole izin vermedi.

73. dakikada Yeni Malatyaspor’un geliştirdiği atakta Mounir’in ara pasında topu alan Tetteh’in ceza sahasında dönerek çektiği şutu kaleci Lung kurtardı.

90 +1. dakikada Kayserispor’da Thiam’ın sol kanattan kale direğine yaptığı ortada savunmadan seken topu önünde bulunan Mustafa Pekdemek’in sol çaprazdan dönerek şutu ağlara gitti. 2-2

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