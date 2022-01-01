Türkiye Gazetesi

Vitor Pereira ile yolları ayırdıktan sonra teknik direktörlük arayışına devam eden Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Lacivertli takım ligin ilk yarısını lider Trabzonspor’un 14 puan gerisinde tamamladı.

FRANSA’DAN TEKLİF ALDI

Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira ile performansını yükselten ve Avrupa’dan teklifler almaya başlayan Marcel Tisserand için bomba transfer iddiası. Fransız basınında çıkan haberlere göre, Ligue 1 ekiplerinden St Etienne'nin 28 yaşındaki oyuncunun durumunu sorduğu kaydedildi.

TRANSFER ETMEK İSTİYORLAR

Bakary Sako'ya altı aylık imza attıran Fransız ekibinin, Marcel Tisserand'a da imza attırmak istediği ve bu yönde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

18 MAÇTA GÖREV ALDI

15 Eylül 2020 tarihinde Wolfsburg'da 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Marcel Tisserand, bu sezon 18 karşılaşmada görev yaptı. Transfermarkt verilerine göre Demokratik Kongolu oyuncunun güncel piyasa değeri 3.7 milyon euro.

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