Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Ligin ilk yarsını 10’uncu sırada tamamlayan Galatasaray, Giresunspor maçıyla kendisine yeni bir sayfa açmak istiyor. Ancak ikinci yarının ilk maçı öncesinde sarı kırmızılı takımda tam 10 eksik var. Kaleci Muslera ve golcü Diagne’nin sakat, Taylan, Alpaslan, Fatih, Aanhlolt’un hasta, Marcao ile Kerem’in cezalı, Feghouli ve Mustafa’nın millî takımlarında olduğu haftada teknik heyet on biri kurmakta bir hayli zorlanıyor. Ayrıca sakatlıktan yeni kurtulan Luyindama'nın 90 dakikayı çıkarması zor görünüyor.

Karakter koyun

Eksiğin bu kadar çok olduğu mücadele öncesi Fatih Terim altyapıdan Bartuğ ve Kaan Arslan’ı da kadroya dâhil edecek. Terim, içinde bulundukları duruma rağmen oyuncularıyla yaptığı toplantıda “Her şeye rağmen mazeret üretmeyeceğiz, işimize bakacağız. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapmalıyız. Puan tablosu ortada. Bizim için bundan sonra her maç final niteliğinde. Tekrar yukarlara çıkmak, seneye Avrupa’da olabilmek için mücadele edeceğiz. Sizden isteğim, sahaya karakter koymanız” dedi.

Guardiola'nın yardımcısı Torrent Galatasaray için hazır bekliyor Galatasaraylı yönetici Işıtan Gün “Fatih Terim’le devam edilmesi gerektiğini savunan benim. Guardiola’nın yardımcısıyla Başkan Burak Elmas’ın talimatıyla görüştüm. Bizden haber bekliyor” dedi